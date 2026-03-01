Rajasthan: हेलीकॉप्टर से दुल्हनिया को लेकर गांव पहुंचा राजस्थानी दुल्हा, आसमान से बरसाए फूल, लोगों को भीड़ हुई जमा

हेलीकॉप्टर से फूल बरसते देख गांव के लोग अपने घरों की छतों और गलियों में निकल आए और इस अनोखे दृश्य को देखने लगे। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी इस पल को देखने के लिए उत्सुक नजर आए। कई लोगों ने इस खास मौके की फोटो और वीडियो अपने मोबाइल फोन में कैद किए। जैसे ही हेलीकॉप्टर नंदवान गांव के मैदान में उतरा, वहां लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। ग्रामीणों ने नवदंपती का गर्मजोशी से स्वागत किया। इस अनोखी एंट्री ने शादी समारोह को और भी खास बना दिया।