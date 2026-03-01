Jodhpur Gold-Silver Price: जोधपुर सर्राफा बाजार में फिर नई हलचल, इतनी महंगी हुई चांदी, जानिए कीमत

चांदी। फाइल फोटो- पत्रिका
जोधपुर। जोधपुर कृषि मंडी में गुरुवार को सामान्य ग्राहकी के चलते कृषि जिंस में विशेष उतार-चढ़ाव नहीं देखा गया, भाव सामान्य रहे। सर्राफा बाजार में सोना के भाव समान रहे, जबकि चांदी के भावों में तेजी रही। चांदी में प्रति किलोग्राम 5500 रुपए की तेजी दर्ज की गई।
स्टैंडर्ड सोना 1,64,500 रुपए प्रति दस ग्राम।
तेजाबी सोना 1,63,500 रुपए प्रति दस ग्राम।
चांदी हाथी छाप 2,77,500 रुपए प्रति किलोग्राम।
चांदी चौरसा 2,72,500 रुपए प्रति किलोग्राम।
(भाव लेने का समय शाम 6.20 बजे)
अनाज भाव : ग्वारगम 10150-10200, ग्वार डिलीवरी 5300-5550, ग्वार लोकल 5000-5250, मूंग 5000-7800, मोठ 5000-5500, चना 4900-4950, सरसों 7500-8300, रायड़ा 6000-6200, काला तिल 9000-9500, तारामीरा 5000-5050, मतीराबीज 15000-16500, गेहूं 2800-4000, ज्वार 2800-3500, बाजरा 2200-2700, जौ 2375-2400 व मक्की 1500-2000 रुपए प्रति क्विंटल।
दलहन: दाल चना 6500-7100, मूंग मोगर 9300-10100, मूंग दाल 8700-10000, उड़द दाल 9500-10500, उड़द मोगर 10100-12000, काबली चना 7000-10800, मोठ मोगर 8000-8400, अरहर दाल 10000-12700, मसूर मल्का 6700-7200, काला मसूर 6700-7500, मौसमी चना 6200-6800, काला चना 6700 रुपए प्रति क्विंटल।
किराणा : धनिया 12000-15000, धनिया दाल 9000-11000, हल्दी निजामाबाद 17000-17500, हल्दी सांगली 16000-16800, मैथी 5200-5800, सिंघाड़ा 16000-30000, सौंफ 15000-30000, खोपरा 18000-19000 व गोटा 32000-36000 रुपए प्रति क्विंटल
चीनी : 4200-4500 रुपए प्रति क्विंटल (कर सहित)
गुड़ : 4200-4500 रुपए प्रति क्विंटल।
देसी घी (कर सहित) : कृष्णा 630, शक्ति 620, डेयरी बेस्ट 602, पालीवाल 570, शुभम 570, नमन 610, क्षीर 635, पारस 621 रुपए प्रति किलोग्राम।
तेल : नेचुरल 2630, पोस्टलाइन 2500, सोना 2500, सिटीजन मूंगफली 2730, डायमंड 2800, फॉर्चून 2510, महाकोश 2430, श्रीजी 2400, विभोर 2350, इंजन मूंगफली रिफाइंड 2620, इंजन मूंगफली फिल्टर 3000, वीर बालक सरसों 2650, सोया लोकल 2320, फोरविन सोयाबीन तेल 2320, फोरविन रिफाइंड मूंगफली तेल 2500 बीकानेर फ्रेश रिफाइंड मूंगफली तेल 2500, पॉम ऑयल 2250 व कॉटन सीड ऑयल 2370-2450 रुपए प्रति टिन।
जीरा मंडी : जीरा 19000-22350, ईसबगोल 9000-12535, सौंफ 7500-8250, धनिया 9000-9500, मैथी 4800-5150, पीली सरसों 6800-7800, रायड़ा 5600-5900, मूंग 6000-6755, मोठ 3600-3900 व ग्वार 4800-5100 रुपए प्रति क्विंटल।
