Vande Bharat Train: वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को लेकर आई बड़ी खबर, यहां बनेगा विश्वस्तरीय ट्रेनिंग सेंटर, रेलमंत्री ने दी 195 करोड़ की मंजूरी

भगत की कोठी रेलवे स्टेशन की वाशिंग लाइन के पास लगभग 167 करोड़ रुपए की लागत से वंदे भारत कोच मेंटेनेंस डिपो का निर्माण किया जा रहा है। परियोजना के दूसरे चरण में बहुद्देश्यीय, आधुनिक तथा आवासीय ट्रेनिंग सेंटर का निर्माण किया जाएगा, जिससे देशभर के इंजीनियर और तकनीकी स्टाफ को हाई स्पीड ट्रेनों के रखरखाव का प्रशिक्षण जोधपुर में ही उपलब्ध हो सकेगा।