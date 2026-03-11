Jodhpur News: पूर्व सांसद मानवेन्द्र सिंह के परिवार में विवाद, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ यह वीडियो

पूर्व सांसद मानवेंद्र सिंह। फाइल फोटो- पत्रिका
Manvendra Singh Family Dispute: राजस्थान की सियासत में एक बार फिर निजी मामलों को लेकर हलचल बढ़ गई है। पूर्व सांसद मानवेंद्र सिंह जसोल के परिवार से जुड़े एक वीडियो और सोशल मीडिया पर वायरल हो रही सूचनाओं ने राजनीतिक और सामाजिक चर्चा को नए सिरे से गर्मा दिया है।
सूत्रों के अनुसार सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में दिखाया गया है कि मानवेंद्र सिंह जसोल अपने घर कपड़े लेने गए थे, लेकिन उन्हें घर के अंदर प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई। वीडियो में उनकी माता, शीतल कंवर गेट पर खड़ी दिखाई दे रही हैं और आवाज सुनाई दे रही है कि अंदर आने की अनुमति नहीं है। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि परिवार ने मानवेंद्र सिंह के निजी फैसले या रिश्ते को स्वीकार नहीं किया, जिससे यह मामला चर्चा का केंद्र बन गया।
इससे पहले सोशल मीडिया पर एक पत्र भी वायरल हुआ था, जिसमें आरोप लगाया गया कि मानवेंद्र सिंह ने एक महिला से विवाह किया है। परिवार ने इसे व्यक्तिगत निर्णय बताया और इसे मान्यता देने से इनकार किया। इसी कारण से राजनीतिक और सामाजिक गलियारों में यह मामला बहस का विषय बन गया। अब तक जसोल परिवार के कोई भी सदस्य इस पर सार्वजनिक रूप से कुछ नहीं कह रहे हैं।
पुलिस का भी कहना है कि उनके पास इस मामले में कोई शिकायत नहीं आई है। बता दें कि मानवेंद्र सिंह की पत्नी का सड़क हादसे में निधन हो चुका है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि मानवेंद्र सिंह जसोल अपने घर के बाहर खड़े हैं। अंदर उनके परिवारजन मौजूद हैं, लेकिन गेट पर ताला लगा हुआ है। वीडियो में स्पष्ट रूप से आवाज आती है कि उन्हें घर के अंदर प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
