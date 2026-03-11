Jodhpur News: पूर्व सांसद मानवेन्द्र सिंह के परिवार में विवाद, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ यह वीडियो

सूत्रों के अनुसार सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में दिखाया गया है कि मानवेंद्र सिंह जसोल अपने घर कपड़े लेने गए थे, लेकिन उन्हें घर के अंदर प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई। वीडियो में उनकी माता, शीतल कंवर गेट पर खड़ी दिखाई दे रही हैं और आवाज सुनाई दे रही है कि अंदर आने की अनुमति नहीं है। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि परिवार ने मानवेंद्र सिंह के निजी फैसले या रिश्ते को स्वीकार नहीं किया, जिससे यह मामला चर्चा का केंद्र बन गया।