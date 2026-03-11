Rajasthan Government Scheme : राजस्थान सरकार की ये है गज़ब स्कीम, शादी करने पर मिलते हैं 10 लाख रुपए! क्या जानते हैं आप?

1- पति या पत्नी में से एक अनुसूचित जाति (SC) से होना चाहिए।

2- SC वर्ग का व्यक्ति राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए।

3- दोनों की उम्र 35 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए।

4- लड़की की उम्र कम से कम 18 साल और लड़के की उम्र 21 साल होनी चाहिए।

5- पति-पत्नी की कुल वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।

6- यह विवाह दोनों की सहमति से और बिना किसी दबाव के होना चाहिए।

7- दोनों का यह पहला विवाह होना चाहिए।