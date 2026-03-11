Jodhpur: पूर्व विदेश मंत्री जसवंत सिंह के घर में बवाल, मां ने बेटे मानवेंद्र को घर में घुसने से रोका, बोलीं- थै अठैऊं जाओ

मानवेन्द्र पर दूसरी शादी करने का आरोप है। इससे उनकी मां और परिवार नाराज बताए जा रहे हैं। मानवेन्द्र ने जिस लड़की से शादी की है उसे वे 3 मार्च को घर लेकर आए थे. लेकिन परिवार ने इजाजत नहीं दी। इसके बाद से मां-बेटे में नाराजगी चल रही है। पत्रिका ने पूर्व सांसद मानवेन्द्र से विवाद को लेकर बातचीत करने का प्रयास किया, उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि अभी देश के लिए महत्वपूर्ण सूचना ईरान की लड़ाई है या सोशल मीडिया की सूचनाएं। इतना कहकर उन्होंने फोन काट दिया।