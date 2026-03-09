Jodhpur: किसान की मौत के बाद हंगामा, बिश्नोई महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मारपीट का आरोप, अस्पताल ने दिए 20 लाख

जानकारी के अनुसार भोजाकोर निवासी किसान सुखराम बिश्नोई (70) को रविवार सुबह तबीयत खराब होने पर परिजन इलाज के लिए बासनी क्षेत्र के एक निजी अस्पताल लेकर आए थे। परिजनों का कहना है कि अस्पताल स्टाफ ने 12 हजार रुपए जमा करवाने के बाद इलाज शुरू किया और बाकी खर्च योजना में कवर होने की बात कही। उपचार के दौरान किसान की मौत हो गई।