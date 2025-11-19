राजस्थान के किसानों को केंद्र की बड़ी सौगात, इन फसलों की रिकॉर्ड खरीद के लिए 9,436 करोड़ की मंजूरी

जयपुर: किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) सुनिश्चित कराने और उन्हें बाजार जोखिम से सुरक्षा प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसान हितैषी नीति के अंतर्गत खरीफ 2025-26 के लिए राजस्थान और आंध्रप्रदेश से प्राप्त मूल्य समर्थन योजना (PSS) एवं बाजार हस्तक्षेप योजना (MIS) के प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की।