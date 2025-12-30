नए साल पर जयपुर में ट्रैफिक अलर्ट: मोती डूंगरी गणेश मंदिर और गोविंद देवजी क्षेत्र में पार्किंग-डायवर्जन किए गए लागू

फोटो-एआई जेनरेडेट
जयपुर। नववर्ष 2026 के पहले दिन 1 जनवरी को शहर के प्रमुख धार्मिक स्थलों मोती डूंगरी गणेश मंदिर और श्री गोविंद देवजी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने की संभावना को देखते हुए यातायात पुलिस ने विशेष ट्रैफिक व्यवस्था लागू की है। भीड़ और वाहनों के दबाव को नियंत्रित करने के लिए पार्किंग, नो-पार्किंग, डायवर्जन और बस संचालन को लेकर विस्तृत योजना तैयार की गई है।
यातायात पुलिस के अनुसार मोती डूंगरी गणेश मंदिर आने वाले श्रद्धालु टोंक रोड और भवानी सिंह रोड की ओर से आने पर अपने वाहन सुबोध कॉलेज परिसर में निर्धारित पार्किंग स्थल पर खड़े कर सकेंगे। जेएलएन मार्ग, शांति पथ, जवाहर नगर की ओर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए राजस्थान यूनिवर्सिटी कैंपस में पार्किंग की व्यवस्था रहेगी। वहीं गोविंद मार्ग, रामनिवास बाग की ओर से परकोटे से आने वाले वाहन धर्मसिंह सर्किल से मोती डूंगरी रोड होते हुए आरोग्य पथ से पुलिस मेमोरियल से पहले जेएलएन मार्ग की सर्विस लेन में एक लाइन में पार्क किए जा सकेंगे।
आरोग्य पथ से गांधी सर्किल तक जेएलएन मार्ग के मुख्य मार्ग पर, पृथ्वीराज टी-पॉइंट से रामबाग चौराहा तक टोंक रोड पर, त्रिमूर्ति सर्किल से राजापार्क चौराहा तक गोविंद मार्ग पर तथा रामबाग चौराहा से जेएलएन मार्ग और तुलसी सर्किल तक वाहनों की पार्किंग पूरी तरह निषिद्ध रहेगी।
1 जनवरी को सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक त्रिमूर्ति सर्किल से जेएलएन मार्ग, आरबीआई तिराहा से गणेश मंदिर के बीच तख्तेशाही रोड, धर्मसिंह सर्किल से गणेश मंदिर की ओर वाहनों का आवागमन बंद रहेगा। जरूरत के अनुसार वाहनों को वैकल्पिक मार्गों से डायवर्ट किया जाएगा।
यातायात दबाव बढ़ने पर आरबीआई तिराहा से त्रिमूर्ति सर्किल की ओर जाने वाले वाहनों को पृथ्वीराज टी-पॉइंट की ओर, गांधी सर्किल से जेएलएन मार्ग की ओर जाने वाले वाहनों को गांधी नगर मोड़ और रॉयल्टी तिराहा की ओर तथा रामबाग चौराहे से जेएलएन मार्ग की ओर जाने वाले वाहनों को समानांतर मार्गों से संचालित किया जाएगा। टोंक रोड और पोलो सर्किल क्षेत्र में भी दबाव बढ़ने पर जरूरत के अनुसार डायवर्जन लागू रहेगा।
टोंक रोड पर अधिक दबाव की स्थिति में गोपालपुरा की ओर से आने वाली बसों को लक्ष्मी मंदिर से सहकार मार्ग होते हुए चलाया जाएगा, जबकि यादगार तिराहा से गोपालपुरा की ओर जाने वाली बसें अशोक टी-पॉइंट से अशोक मार्ग पर डायवर्ट होंगी। दिल्ली रोड, आगरा रोड और सिंधी कैंप बस स्टैंड आने-जाने वाली रोडवेज बसों के लिए भी अलग-अलग वैकल्पिक मार्ग निर्धारित किए गए हैं ताकि यातायात सुचारू बना रहे।
नववर्ष पर गोविंद देवजी मंदिर क्षेत्र में परकोटे के प्रमुख गेटों से हल्के मालवाहक वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। श्रद्धालु अपने वाहन चौगान स्टेडियम, जल महल चौराहा, सब्जी मंडी जनता मार्केट, जेएलएन की भूमिगत पार्किंग, रामनिवास बाग सहित अन्य निर्धारित स्थलों पर पार्क कर सकेंगे। मंदिर के आसपास और जल महल चौराहे पर सीमित पार्किंग को देखते हुए श्रद्धालुओं से अपील की गई है कि वे सार्वजनिक परिवहन का अधिक उपयोग करें।
यातायात पुलिस ने आमजन से अपील की है कि नववर्ष के दौरान असुविधा से बचने के लिए निर्धारित पार्किंग और वैकल्पिक मार्गों का पालन करें तथा सहयोग देकर यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखें।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग