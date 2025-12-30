नए साल पर जयपुर में ट्रैफिक अलर्ट: मोती डूंगरी गणेश मंदिर और गोविंद देवजी क्षेत्र में पार्किंग-डायवर्जन किए गए लागू

यातायात पुलिस के अनुसार मोती डूंगरी गणेश मंदिर आने वाले श्रद्धालु टोंक रोड और भवानी सिंह रोड की ओर से आने पर अपने वाहन सुबोध कॉलेज परिसर में निर्धारित पार्किंग स्थल पर खड़े कर सकेंगे। जेएलएन मार्ग, शांति पथ, जवाहर नगर की ओर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए राजस्थान यूनिवर्सिटी कैंपस में पार्किंग की व्यवस्था रहेगी। वहीं गोविंद मार्ग, रामनिवास बाग की ओर से परकोटे से आने वाले वाहन धर्मसिंह सर्किल से मोती डूंगरी रोड होते हुए आरोग्य पथ से पुलिस मेमोरियल से पहले जेएलएन मार्ग की सर्विस लेन में एक लाइन में पार्क किए जा सकेंगे।