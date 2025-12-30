Year Ender Story: इंफ्रास्ट्रक्चर के पथ पर जोधपुर, एलिवेटेड रोड से म्यूजिकल फाउंटेन तक बदल रही शहर की तस्वीर

पर्यटन को नई पहचान देने के लिए कायलाना झील पर म्यूजिकल फाउंटेन, लाइट एंड साउंड और वीडियो प्रोजेक्शन का कार्य प्रगतिरत है। राज्य सरकार की वर्ष 2025-26 की बजट घोषणा के तहत 11.24 करोड़ रुपए की लागत से यह परियोजना पूरी की जा रही है। वर्तमान में झील किनारे घाटों का निर्माण कार्य चल रहा है। जेडीए अधिकारियों के अनुसार जनवरी के अंत तक यह कार्य पूरा होने की संभावना है, जिससे पर्यटन गतिविधियों को खासा बढ़ावा मिलेगा।