Year Ender Story: इंफ्रास्ट्रक्चर के पथ पर जोधपुर, एलिवेटेड रोड से म्यूजिकल फाउंटेन तक बदल रही शहर की तस्वीर

एआई तस्वीर
जोधपुर। वर्ष 2025 शहर के विकास के लिहाज से ऐतिहासिक साबित हुआ है। यातायात सुधार, पर्यटन को बढ़ावा और सुनियोजित शहरी विस्तार के उद्देश्य से जोधपुर को इस वर्ष कई बड़ी सौगातें मिलीं। बहुप्रतीक्षित एलिवेटेड रोड परियोजना की राह अब पूरी तरह सुगम हो गई है।
वहीं एम्स क्षेत्र में यातायात दबाव कम करने के लिए ट्रांसपोर्ट और ऑटोमोबाइल नगर को मोगड़ा शिफ्ट करने की योजना भी अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। इसके साथ ही जोधपुर विकास प्राधिकरण ने पहली बार फार्म हाउस योजना लॉन्च की है और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कायलाना झील पर शहर का पहला म्यूजिकल फाउंटेन तैयार किया जा रहा है।
शहर की बहुप्रतीक्षित एलिवेटेड रोड परियोजना के लिए एनएचएआई ने फाइनेंशियल बिड खोल दी है। बिड खुलने के साथ ही यह स्पष्ट हो गया है कि महामंदिर से आखलिया तिराहे तक 7.633 किलोमीटर लंबी फोरलेन एलिवेटेड रोड का निर्माण अब 669 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। बिड प्रक्रिया पूरी होने के बाद आगामी दो माह में निर्माण कार्य शुरू होने की संभावना है।
गौरतलब है कि बीते 13 वर्षों में यह ड्रीम प्रोजेक्ट कई बार संशोधित हुआ। प्रारंभिक चरण में 9.06 किलोमीटर लंबाई और करीब 1700 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाला यह प्रोजेक्ट टेंडर प्रक्रिया तक पहुंचते-पहुंचते 938.59 करोड़ और फिर 840 करोड़ रुपए तक सिमट गया। अब 669 करोड़ रुपए की न्यूनतम बिड आने से इसके जल्द धरातल पर उतरने का रास्ता साफ हो गया है।
शहर में बढ़ते ट्रैफिक दबाव और एम्स जोधपुर के आसपास लगने वाले जाम से राहत दिलाने के लिए ट्रांसपोर्ट और ऑटोमोबाइल व्यवसायियों को मोगड़ा-पाली रोड पर शिफ्ट करने की योजना को अंतिम रूप दिया गया है। इस योजना में कुल 1481 भूखंड शामिल हैं, जिनमें 653 ट्रांसपोर्ट नगर, 513 ऑटोमोबाइल नगर और 315 इनफॉर्मल मार्केट के लिए आरक्षित किए गए हैं।
आवंटन योग्य 1111 सामान्य भूखंडों में से 607 ट्रांसपोर्ट और 504 ऑटोमोबाइल नगर के लिए रखे गए हैं। छोटे व्यवसायियों के लिए इनफॉर्मल मार्केट में ब्लॉक-ए और ब्लॉक-बी में 315 भूखंड प्रस्तावित किए गए हैं। जेडीए जल्द ही इस योजना की लॉटरी निकालने की तैयारी कर रहा है।
वर्ष 2025 में जोधपुर विकास प्राधिकरण ने शहरवासियों को पहली बार फार्म हाउस योजना की सौगात दी। राजस्व ग्राम उजलिया में एनएच-62 के समीप 32.95 हेक्टेयर भूमि पर विकसित इस योजना में कुल 89 भूखंड शामिल हैं, जिनमें 30 कॉर्नर भूखंड भी हैं। भूखंडों का आकार 1500 से 2800 वर्गमीटर तक निर्धारित किया गया है। योजना के विभिन्न भूखंडों की ई-नीलामी पहले ही की जा चुकी है।
पर्यटन को नई पहचान देने के लिए कायलाना झील पर म्यूजिकल फाउंटेन, लाइट एंड साउंड और वीडियो प्रोजेक्शन का कार्य प्रगतिरत है। राज्य सरकार की वर्ष 2025-26 की बजट घोषणा के तहत 11.24 करोड़ रुपए की लागत से यह परियोजना पूरी की जा रही है। वर्तमान में झील किनारे घाटों का निर्माण कार्य चल रहा है। जेडीए अधिकारियों के अनुसार जनवरी के अंत तक यह कार्य पूरा होने की संभावना है, जिससे पर्यटन गतिविधियों को खासा बढ़ावा मिलेगा।
राज्य सरकार के वित्तीय वर्ष 2024-25 की बजट घोषणा की पालना में नहर चौराहा-पाल रोड पर जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा फ्लाईओवर निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। 79.18 करोड़ रुपए की लागत से होने वाला यह कार्य आगामी दो वर्षों में पूरा किया जाएगा।
वर्तमान में फ्लाईओवर निर्माण में बाधक विभिन्न यूटिलिटी शिफ्टिंग (एलटी/11 केवी/33 केवी विद्युत लाइन, यूनीपोल, सरस बूथ आदि) और सीवर लाइन शिफ्टिंग का कार्य प्रगतिरत है। दोनों ओर की सर्विस रोड का कार्य लगभग पूरा हो चुका है।
फ्लाईओवर निर्माण से यातायात व्यवस्था सुगम होगी। इसके बनने के बाद पाल रोड क्षेत्र की विभिन्न कॉलोनियों के रहवासियों, एम्स अस्पताल जाने वाले मरीजों और बोरानाडा क्षेत्र की ओर जाने वाले वाहनों को आवागमन में सुविधा मिलेगी।
बड़ी खबरेंView All
जोधपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग
Year Ender 2025