कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान पर आमजन से मांगी जाएगी राय

शहर के कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान (सीएमपी) पर अब आमजन की राय ली जाएगी। ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड की बैठक में यह निर्णय हुआ है। बैठक में निर्णय के अनुसार, प्लान को सार्वजनिक किया जाएगा। ताकि नागरिक इसे देख सकें और अपनी आपत्तियां व सुझाव दे सकें। इसके लिए सात दिन का समय निर्धारित किया जाएगा।