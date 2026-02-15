‘शक्ल ही नहीं, अंदाज भी वैसा’! सामने आई ‘डुप्लीकेट डोटासरा’ की पूरी कहानी, जानें कौन है ये शख्स?

नरेश कुमार बताते हैं कि वीडियो वायरल होने के बाद से उनकी जिंदगी बदल गई है। अब वे कहीं भी जाते हैं, तो लोग उन्हें घेर लेते हैं।



नरेश ने बताया, "एक शादी में जब मैं बुकिंग के लिए गया, तो लोग मुझे देखकर अवाक रह गए। अब तो आलम यह है कि गली-मोहल्ले में लोग मुझे 'डोटासरा जी आओ, डोटासरा जी आओ' कहकर आवाज लगाते हैं। पहले मुझे हैरानी हुई, लेकिन अब मुझे आश्चर्य होता है कि कुदरत ने किसी को इतना मिलता-जुलता कैसे बनाया।"