राजस्थान में RGHS में अनियमितताओं पर फिर बड़ी कार्रवाई, आठ और कार्मिक निलंबित

इस कार्रवाई में सौरभ कुमार रावत, नर्सिंग ऑफिसरआर.बी.एम. चिकित्सालय भरतपुर, मीना कुमारी चौधरी महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता उप स्वास्थ्य केन्द्र खुडासा भरतपुर, किशन देई महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता उप स्वास्थ्य केन्द्र कुचावटी जिला डीग, सत्यप्रकाश छावड़ी नर्सिंग ऑफिसर जिला चिकित्सालय बयाना भरतपुर, मंजू कुमारी सीनियर नर्सिंग ऑफिसर उप स्वास्थ्य केन्द्र नगला माय जिला भरतपुर, तुलसी देवी, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता उप स्वास्थ्य केन्द्र हनुमानपुरा जिला फलौदी, अनुपमा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र उच्चैन भरतपुर और सुरेश चंद गुप्ता नर्सिंग ऑफिसर आरबीएम चिकित्सालय, भरतपुर को निलंबित किया गया है।