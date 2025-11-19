‘स्त्री: देह से आगे’ पुस्तक संवाद: कुलगुरु प्रो. अल्पना कटेजा बोलीं- महिला कमजोर नहीं, विवाह संस्था में विकृति के कारण बढ़ रहे तलाक

गुलाब कोठारी: समाज को पुरुष प्रधान कहा जाता है, लेकिन यहां पुरुष शब्द को गलत समझा जाता है। पुरुष तो ईश्वर को कहा जाता है और ईश्वर कभी दो हो ही नहीं सकते। मां अपने बेटे को सिखा ही नहीं रही कि पुरुष भी आधी स्त्री है। जिसके कारण ही समाज में असंतुलन पैदा हो रहा है। मां खुद के लिए कभी नहीं जीती। मां ही है, जो बच्चे को घर में रहने लायक बना रही है, लेकिन वह बेटे को यह क्योंकि नहीं बता रही कि पुरुष भी आधी स्त्री है।