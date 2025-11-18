Patrika National Book Fair : हिंदी के चर्चित लेखकों की किताबों की मची धूम, सेल्फी कल्चर ने बढ़ाई रौनक

‘काजल की स्याही से लिखी है तूने जाने कितनों की लव स्टोरियां…, ‘आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे…’, ‘है अपना दिल तो आवारा न जाने किस पे आएगा…,’ सहित कई गानों की लाइव परफॉर्मेंस ने सोमवार को जयपुराइट्स को गुनगुनाने पर मजबूर कर दिया। शिल्पग्राम के मंच पर बुक फेयर के तीसरे दिन शाम को बैंड-ए-रहबर के कलाकार सिंगर रहबर और आर्यन ने परफॉर्मेंस देकर माहौल में संगीत का रस घोल दिया। कलाकारों ने अपनी हर एक परफॉर्मेंस से श्रोताओं को जमकर रिझाया। इस दौरान कलाकारों ने बॉलीवुड के हिट्स गीतों से समां बांधा।