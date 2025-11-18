Patrika LogoSwitch to English

Patrika National Book Fair : हिंदी के चर्चित लेखकों की किताबों की मची धूम, सेल्फी कल्चर ने बढ़ाई रौनक

Patrika National Book Fair : जवाहर कला केंद्र जयपुर में चल रहा पत्रिका नेशनल बुक फेयर इस बार पाठकों की बदलती पसंद और साहित्य के प्रति उत्साह का बड़ा मंच बन गया है। फेयर में सबसे ज्यादा पूछताछ शिवानी की ‘रेत की मछली’, श्रीलाल शुक्ल की ‘राग दरबारी’ और प्रेमचंद की कहानियों की चर्चा हो रही है।

3 min read
Google source verification

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Nov 18, 2025

Patrika National Book Fair Hindi Renowned Famous Authors Book create a buzz Selfie culture has increased charm

जवाहर कला केंद्र जयपुर में चल रहा पत्रिका नेशनल बुक फेयर। फोटो पत्रिका

Patrika National Book Fair : जवाहर कला केंद्र जयपुर में चल रहा पत्रिका नेशनल बुक फेयर इस बार पाठकों की बदलती पसंद और साहित्य के प्रति उत्साह का बड़ा मंच बन गया है। फेयर में दिव्य प्रकाश दुबे, सत्य व्यास, विनोद कुमार शुक्ल, नरेश सक्सेना, धर्मवीर भारती, प्रेमचंद, मानव कौल और मन्नू भंडारी जैसे लोकप्रिय व चर्चित लेखकों की किताबें सबसे अधिक खरीदी जा रही हैं।

आयोजकों का कहना है कि युवा और परिवारों की बढ़ती भीड़ ने फेयर की रौनक पहले से ज्यादा बढ़ा दी है। परिवारों के साथ आए पाठकों ने बताया कि वह बच्चों और टीनएजर्स के लिए भी प्रेरणादायक और सरल भाषा की किताबें चुन रहे हैं। आयु वर्ग चाहे जो हो, इस बार हर स्टॉल पर क्लासिक, समकालीन और लाइट रीडिंग का संतुलित मिश्रण दिखाई दे रहा है।

यह बुक्स रहीं चर्चा में

फेयर में सबसे ज्यादा पूछताछ शिवानी की ‘रेत की मछली’, श्रीलाल शुक्ल की ‘राग दरबारी’ और प्रेमचंद की कहानियों की चर्चा हो रही है। इनके अलावा गुनाहों का देवता, मानव कौल की रचनाएं, सत्य व्यास और दिव्य प्रकाश दुबे की किताबें युवाओं की फेवरेट लिस्ट में शामिल हैं।

सेल्फी कॉर्नर बना अट्रैक्शन पॉइंट

बुक फेयर में किताब खरीदने के बाद युवा वहीं खड़े-खड़े किताब के साथ सेल्फी या फोटो क्लिक कर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं। इससे फेयर को नए तरह का ‘ऑर्गेनिक प्रमोशन’ मिल रहा है और ज्यादा से ज्यादा युवा इसके बारे में जान रहे है।

रिव्यू-रील्स के चलते बढ़ी डिमांड

बुक स्टॉल संचालकों का कहना है कि इस साल एक खास रुझान देखने को मिल रहा है। सोशल मीडिया ने पुराने और क्लासिक लेखकों को फिर से चर्चा में ला दिया है। इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर रीडर्स की ओर से किए जा रहे बुक रिव्यू, लाइब्रेरी टूर और रील्स के चलते प्रेमचंद, धर्मवीर भारती और मन्नू भंडारी जैसे लेखकों की डिमांड लगातार बढ़ रही है। क्लासिक हिंदी साहित्य की बिक्री भी हो रही है।

फेयर में लगाईं 115 से अधिक स्टॉल्स

बुकफेयर में साहित्यप्रेमियों को बड़े लेखकों से मिलने का अवसर मिल रहा है। इसमें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के पुस्तक प्रकाशक व वितरक भाग ले रहे हैं। फेयर में 115 से अधिक स्टॉल्स लगाई गई हैं, जहां हर आयु वर्ग और रुचि के अनुरूप किताबें उपलब्ध हैं। इसका मुख्य प्रायोजक महात्मा ज्योतिराव फुले यूनिवर्सिटी है। नॉलेज पार्टनर राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड (आरकेसीएल) और आइआइएस (डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी) जयपुर एसोसिएट स्पॉन्सर हैं। इवेंट मैनेजमेंट आइएफएफपीएल की ओर से किया जा रहा है।

किताबों की दुनिया के बीच सजी सुरों की महफिल

शाम को ‘तड़का फन प्लग्ड’ नामक सेशन का आयोजन हुआ, जिसे आरजे सुगंधा ने होस्ट किया। इस दौरान उन्होंने कहानी एक्सप्रेस सेगमेंट पेश किया, जहां ऑडियंस ने लाइव कहानियों का आनंद लिया। साथ ही गेस द ऑथर गेम ने सबका दिल जीत लिया। बुक फेयर में आए लोगों को सेशन के दौरान कई विषयों से जुड़े सवाल पूछे गए। सही जवाब देने वाले लोगों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया।

‘काजल की स्याही से लिखी है तूने जाने कितनों की लव स्टोरियां…, ‘आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे…’, ‘है अपना दिल तो आवारा न जाने किस पे आएगा…,’ सहित कई गानों की लाइव परफॉर्मेंस ने सोमवार को जयपुराइट्स को गुनगुनाने पर मजबूर कर दिया। शिल्पग्राम के मंच पर बुक फेयर के तीसरे दिन शाम को बैंड-ए-रहबर के कलाकार सिंगर रहबर और आर्यन ने परफॉर्मेंस देकर माहौल में संगीत का रस घोल दिया। कलाकारों ने अपनी हर एक परफॉर्मेंस से श्रोताओं को जमकर रिझाया। इस दौरान कलाकारों ने बॉलीवुड के हिट्स गीतों से समां बांधा।

