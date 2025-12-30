30 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर सख्ती, रात 2 बजे तक चलेगा विशेष चेकिंग अभियान

31 दिसंबर को नववर्ष की पूर्व संध्या पर जयपुर शहर में होने वाले जश्न को देखते हुए यातायात पुलिस ने कड़े सुरक्षा और यातायात प्रबंधन के इंतजाम किए हैं। शहर के होटल, रेस्टोरेंट, क्लब और फार्म हाउसों में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के चलते पुलिस पूरी तरह अलर्ट रहेगी।यातायात पुलिस के अनुसार, नए साल की [&hellip;]

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Lalit Tiwari

Dec 30, 2025

31 दिसंबर को नववर्ष की पूर्व संध्या पर जयपुर शहर में होने वाले जश्न को देखते हुए यातायात पुलिस ने कड़े सुरक्षा और यातायात प्रबंधन के इंतजाम किए हैं। शहर के होटल, रेस्टोरेंट, क्लब और फार्म हाउसों में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के चलते पुलिस पूरी तरह अलर्ट रहेगी।
यातायात पुलिस के अनुसार, नए साल की रात शराब पीकर वाहन चलाने, तेज गति, लापरवाही, बिना हेलमेट और बिना सीट बेल्ट वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। शहर के प्रमुख स्थानों पर ब्रेथ एनालाइजर के साथ विशेष टीमें तैनात रहेंगी। नियमों का उल्लंघन करने पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत चालान के साथ ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त करने की प्रक्रिया भी अपनाई जाएगी। गंभीर मामलों में राजस्थान पुलिस एक्ट के तहत गिरफ्तारी भी की जा सकती है।
पुलिस ने स्पष्ट किया है कि वाहन की डिक्की खुली रखकर उसमें किसी को बैठाने, तेज आवाज में स्टीरियो बजाने या यातायात नियमों की अनदेखी करने पर भी कार्रवाई होगी। नववर्ष संध्या के आयोजनों में शामिल होने वाले लोगों से अपील की गई है कि वे अपने वाहनों को केवल निर्धारित पार्किंग स्थलों पर ही खड़ा करें।
यातायात के सुचारू संचालन के लिए न्यूगेट चौराहा और रामनिवास बाग चौराहा सहित अन्य प्रमुख चौराहों पर ट्रैफिक सिग्नल रात 2 बजे तक संचालित रहेंगे। भारी यातायात दबाव की स्थिति में शहर में रात 2 बजे तक भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाई जा सकती है। आवश्यकता पड़ने पर गौरव टावर क्षेत्र में वन-वे यातायात व्यवस्था भी लागू की जाएगी।
किसी भी दुर्घटना या आपात स्थिति में नागरिक यातायात पुलिस हेल्पलाइन 1095, 0141-2577717, व्हाट्सएप हेल्पलाइन 8764866972 अथवा पुलिस कंट्रोल रूम नंबर 100 पर संपर्क कर सकते हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

30 Dec 2025 10:03 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर सख्ती, रात 2 बजे तक चलेगा विशेष चेकिंग अभियान

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

जयपुर : छात्रा अमायरा मौत मामले में CBSE की बड़ी कार्रवाई, नीरजा मोदी स्कूल की मान्यता रद्द

Amyra death case
जयपुर

Rajasthan DGP Meeting: डीजीपी राजीव कुमार शर्मा ने जयपुर रेंज की ली बैठक, हार्डकोर अपराधियों को लेकर दिए कड़े निर्देश

DGP Meeting
जयपुर

दो बड़ी भर्ती परीक्षाओं में ब्लूटूथ से नकल करने वाला इनामी अभ्यर्थी गिरफ्तार

जयपुर

अपराधियों पर सख्ती, आमजन से संवेदनशीलता ही बने राजस्थान पुलिस की पहचान: डीजीपी

जयपुर

Rajasthan Cabinet Meeting : स्क्रैपिंग नीति से रिफाइनरी तक, CM भजनलाल शर्मा ने कैबिनेट बैठक में लिए बड़े फैसले

Cabinet meeting, Rajasthan cabinet meeting, Rajasthan government cabinet meeting, CM Bhajanlal Sharma, scrapping policy, scrapping policy in Rajasthan, Pachpadra refinery, PM Modi, Jaipur news, Rajasthan news, कैबिनेट बैठक, राजस्थान कैबिनेट बैठक, राजस्थान सरकार कैबिनेट बैठक, सीएम भजनलाल शर्मा, स्क्रैपिंग नीति, स्क्रैपिंग नीति इन राजस्थान, पचपदरा रिफाइनरी, पीएम मोदी, जयपुर न्यूज, राजस्थान न्यूज
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.