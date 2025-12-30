शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर सख्ती, रात 2 बजे तक चलेगा विशेष चेकिंग अभियान

31 दिसंबर को नववर्ष की पूर्व संध्या पर जयपुर शहर में होने वाले जश्न को देखते हुए यातायात पुलिस ने कड़े सुरक्षा और यातायात प्रबंधन के इंतजाम किए हैं। शहर के होटल, रेस्टोरेंट, क्लब और फार्म हाउसों में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के चलते पुलिस पूरी तरह अलर्ट रहेगी।

यातायात पुलिस के अनुसार, नए साल की रात शराब पीकर वाहन चलाने, तेज गति, लापरवाही, बिना हेलमेट और बिना सीट बेल्ट वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। शहर के प्रमुख स्थानों पर ब्रेथ एनालाइजर के साथ विशेष टीमें तैनात रहेंगी। नियमों का उल्लंघन करने पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत चालान के साथ ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त करने की प्रक्रिया भी अपनाई जाएगी। गंभीर मामलों में राजस्थान पुलिस एक्ट के तहत गिरफ्तारी भी की जा सकती है।

पुलिस ने स्पष्ट किया है कि वाहन की डिक्की खुली रखकर उसमें किसी को बैठाने, तेज आवाज में स्टीरियो बजाने या यातायात नियमों की अनदेखी करने पर भी कार्रवाई होगी। नववर्ष संध्या के आयोजनों में शामिल होने वाले लोगों से अपील की गई है कि वे अपने वाहनों को केवल निर्धारित पार्किंग स्थलों पर ही खड़ा करें।

यातायात के सुचारू संचालन के लिए न्यूगेट चौराहा और रामनिवास बाग चौराहा सहित अन्य प्रमुख चौराहों पर ट्रैफिक सिग्नल रात 2 बजे तक संचालित रहेंगे। भारी यातायात दबाव की स्थिति में शहर में रात 2 बजे तक भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाई जा सकती है। आवश्यकता पड़ने पर गौरव टावर क्षेत्र में वन-वे यातायात व्यवस्था भी लागू की जाएगी।

किसी भी दुर्घटना या आपात स्थिति में नागरिक यातायात पुलिस हेल्पलाइन 1095, 0141-2577717, व्हाट्सएप हेल्पलाइन 8764866972 अथवा पुलिस कंट्रोल रूम नंबर 100 पर संपर्क कर सकते हैं।