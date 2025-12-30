Rajasthan DGP Meeting: डीजीपी राजीव कुमार शर्मा ने जयपुर रेंज की ली बैठक, हार्डकोर अपराधियों को लेकर दिए कड़े निर्देश

जयपुर। प्रदेश में कानून व्यवस्था को मजबूत करने और पुलिसिंग को पूरी तरह जन-केंद्रित बनाने के उद्देश्य से मंगलवार को जयपुर ग्रामीण में जयपुर रेंज स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) राजीव कुमार शर्मा ने की। इस दौरान डीजीपी ने अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया कि पुलिस की प्राथमिकता आमजन को त्वरित और संवेदनशील न्याय दिलाना होनी चाहिए। उन्होंने थाना प्रभारियों को निर्देश दिए कि वे स्वयं यह सुनिश्चित करें कि हर पीड़ित की शिकायत को गंभीरता से सुना जाए और उस पर तत्काल कार्रवाई हो।