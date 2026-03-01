जयपुर में ‘कला’ के नाम पर फूहड़ता… मंदिर के बाहर अश्लील डांस, महिलाओं पर उड़ाए नोट

Objectionable Dance Outside Temple: जयपुर शहर के परकोटा क्षेत्र में सोमवार को बड़ी चौपड़ स्थित बाई जी के मंदिर के बाहर आयोजित डांस कार्यक्रम को लेकर विवाद खड़ा हो गया। धार्मिक स्थल के ठीक बाहर पब्लिक प्लेस नाम से लगाए गए स्टेज पर फिल्मी गीतों पर नृत्य प्रस्तुत किया गया, जिसे स्थानीय लोगों ने कला नहीं बल्कि फूहड़ता करार दिया। स्टेज पर युवतियां अश्लील डांस करती रहीं लेकिन कार्यक्रम स्थल से महज 100 मीटर दूर माणक चौक थाने की पुलिस सोती रही।