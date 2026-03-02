Muhana Mandi : थोक मंडी में होली पर टमाटर हो रहा सस्ता, बारीक हरी मिर्ची अभी तक महंगी

जयपुर। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज स​ब्जियों के भाव नरम-गर्म नजर आए। आज थोक मंडी में जहां टमाटर सस्ता बिका। वहीं बारीक हरी मिर्ची आज भी महंगी ​बिकी। आज नींबू भी महंगा बिका। इनके अलावा अन्य स​ब्जियों के भाव सामान्य नजर आए। दूसरी ओर मुहाना आलू प्याज मंडी में आज आलू-प्याज के दामों में आज उतार-चढ़ा आया। आलू जहां दो रुपए महंगा होकर आज 5 से 9 रुपए के बीच बिका। वहीं प्याज के दाम आज 8 से 15 रुपए के बीच बिकी। लहसुन के दाम आज 20 से 80 रुपए के बीच रहे। मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज स​ब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।