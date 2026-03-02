2 मार्च 2026,

सोमवार

जयपुर

Muhana Mandi : थोक मंडी में होली पर टमाटर हो रहा सस्ता, बारीक हरी मिर्ची अभी तक महंगी

राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज स​ब्जियों के भाव नरम-गर्म नजर आए। आज थोक मंडी में जहां टमाटर सस्ता बिका। वहीं बारीक हरी मिर्ची आज भी महंगी ​बिकी।

जयपुर

image

Murari

Mar 02, 2026

- मुहाना थोक मंडी में आज आलू के दामों में हुआ इजाफा

जयपुर। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज स​ब्जियों के भाव नरम-गर्म नजर आए। आज थोक मंडी में जहां टमाटर सस्ता बिका। वहीं बारीक हरी मिर्ची आज भी महंगी ​बिकी। आज नींबू भी महंगा बिका। इनके अलावा अन्य स​ब्जियों के भाव सामान्य नजर आए। दूसरी ओर मुहाना आलू प्याज मंडी में आज आलू-प्याज के दामों में आज उतार-चढ़ा आया। आलू जहां दो रुपए महंगा होकर आज 5 से 9 रुपए के बीच बिका। वहीं प्याज के दाम आज 8 से 15 रुपए के बीच बिकी। लहसुन के दाम आज 20 से 80 रुपए के बीच रहे। मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज स​ब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।

मुहाना मंडी आज के सब्जी भाव

टमाटर हाइब्रिड 9 से 11 रुपए

टमाटर देसी 5 से 10 रुपए

मटर 21 से 22 रुपए

मिर्ची 38 से 50 रुपए

बारीक मिर्च 80 से 85 रुपए

फूल गोभी 7 से 10 रुपए

पत्ता गोभी 6 से 8 रुपए

करेला 40 से 45 रुपए

शिमला मिर्च 30 से 32 रुपए

नींबू 100 से 110 रुपए

लोकी 14 से 16 रुपए

भिंडी 40 से 57 रुपए

अदरक 53 से 54 रुपए

ग्वार फली 70 से 80 रुपए

बैंगन 15 से 20 रुपए

कद्दू 14 से 16 रुपए

खीरा पॉलीहाउस 13 से 20 रुपए

टिंडा 12 से 40 रुपए

गाजर 10 से 12 रुपए

मूली 7 से 8 रुपए

- इमरान कुरैशी, उपाध्यक्ष, जयपुर फल सब्जी थोक विक्रेता संघ

--------------------------------------------------

आलू के दामों इजाफा

आलू 5 से 9 रुपए

प्याज 8 से 15 रुपए

लहसुन 20 से 80 रुपए

- शिवशंकर शर्मा, अध्यक्ष, मुहाना आलू आढ़तिया संघ, जयपुर

Published on:

02 Mar 2026 03:32 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Muhana Mandi : थोक मंडी में होली पर टमाटर हो रहा सस्ता, बारीक हरी मिर्ची अभी तक महंगी

