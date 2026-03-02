Muhana Mandi : थोक मंडी में होली पर टमाटर हो रहा सस्ता, बारीक हरी मिर्ची अभी तक महंगी

- मुहाना थोक मंडी में आज आलू के दामों में हुआ इजाफा
जयपुर। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज सब्जियों के भाव नरम-गर्म नजर आए। आज थोक मंडी में जहां टमाटर सस्ता बिका। वहीं बारीक हरी मिर्ची आज भी महंगी बिकी। आज नींबू भी महंगा बिका। इनके अलावा अन्य सब्जियों के भाव सामान्य नजर आए। दूसरी ओर मुहाना आलू प्याज मंडी में आज आलू-प्याज के दामों में आज उतार-चढ़ा आया। आलू जहां दो रुपए महंगा होकर आज 5 से 9 रुपए के बीच बिका। वहीं प्याज के दाम आज 8 से 15 रुपए के बीच बिकी। लहसुन के दाम आज 20 से 80 रुपए के बीच रहे। मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज सब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।
मुहाना मंडी आज के सब्जी भाव
टमाटर हाइब्रिड 9 से 11 रुपए
टमाटर देसी 5 से 10 रुपए
मटर 21 से 22 रुपए
मिर्ची 38 से 50 रुपए
बारीक मिर्च 80 से 85 रुपए
फूल गोभी 7 से 10 रुपए
पत्ता गोभी 6 से 8 रुपए
करेला 40 से 45 रुपए
शिमला मिर्च 30 से 32 रुपए
नींबू 100 से 110 रुपए
लोकी 14 से 16 रुपए
भिंडी 40 से 57 रुपए
अदरक 53 से 54 रुपए
ग्वार फली 70 से 80 रुपए
बैंगन 15 से 20 रुपए
कद्दू 14 से 16 रुपए
खीरा पॉलीहाउस 13 से 20 रुपए
टिंडा 12 से 40 रुपए
गाजर 10 से 12 रुपए
मूली 7 से 8 रुपए
- इमरान कुरैशी, उपाध्यक्ष, जयपुर फल सब्जी थोक विक्रेता संघ
--------------------------------------------------
आलू के दामों इजाफा
आलू 5 से 9 रुपए
प्याज 8 से 15 रुपए
लहसुन 20 से 80 रुपए
- शिवशंकर शर्मा, अध्यक्ष, मुहाना आलू आढ़तिया संघ, जयपुर
