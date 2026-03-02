Jaipur Holi : जयपुर में होली पर होती थी गालीबाजी, अब फागोत्सव में बदली यह अनोखी परंपरा

Jaipur Holi : राजस्थान के जयपुर में फाल्गुन की मस्ती और होली के गीत का लंबा इतिहास रहा है। कभी परकोटे में गली-गली व मोहल्लों में रातभर लोग जुटते और ढाप-चंग पर होली के गीत गाते। महिलाएं और बच्चे भी शामिल होते। चौड़ा रास्ता के ताड़केश्वर मंदिर के बाहर व पुरानी बस्ती में कई जगहों पर गालीबाजी का आयोजन होता था। गालीबाजी के माहौल के बीच हंसी ठिठोली होती थी।