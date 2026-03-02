ईरान-इजराइल जंग में फंसे राजस्थान के सैकड़ों लोग, कहीं सायरन का खौफ तो कहीं मिसाइलों के धमाके, होली-रमजान पर मातम जैसा सन्नाटा

दुबई में आयोजित एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल होने गए चित्तौड़गढ़ के युवक शक्ति सिंह राठौड़ और जेपी दशोरा युद्ध के कारण यहां फंस गए हैं। इजरायल-इरान हमले के कारण भारत ने अपनी कई उड़ानें रद्द कर दी हैं। शहर के पावटा चौक क्षेत्र नियासी जेपी दशोरा ने बताया कि वे एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल होने शक्ति सिंह राठौड़ के साथ दुबई गए थे। दोनों को 28 फरवरी को आना था। राठौड़ की पलाइट को रोक दिया, उसके बाद सभी को होटल जाने को कहा गया।