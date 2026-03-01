राजस्थान में बिजली बिल जीरो करने का गजब उपाय, एक बार में खर्च करने होंगे ढाई लाख, इसके बाद हमेशा फ्री

यह योजना पूरी तरह 'डिमांड आधारित' है। यदि आपके पास बिजली कंपनी का वैध कनेक्शन है तो आप अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगवा सकते हैं। यह सिस्टम सूर्य की रोशनी से बिजली पैदा करता है, जिससे आपकी घरेलू जरूरतें पूरी होती हैं। दिन के समय पैदा हुई अतिरिक्त बिजली सरकारी ग्रिड में चली जाती है, जिससे आपका नेट बिल शून्य हो जाता है।