Holi Security: होली पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, ड्रोन से रखी जाएगी हर गतिविधि पर नजर

परकोटा सहित संवेदनशील इलाकों में एक हजार पुलिसकर्मी तैनात, हुड़दंग, शराबखोरी और छेड़छाड़ पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी

Rajesh Dixit

Mar 01, 2026

festival safety: जयपुर। रंगों के त्योहार होली को शांतिपूर्ण और सुरक्षित माहौल में मनाने के लिए जयपुर पुलिस ने इस बार व्यापक सुरक्षा योजना तैयार की है। त्योहार के दौरान हुड़दंग मचाने, जबरन रंग लगाने, शराब पीकर उत्पात करने और यातायात नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। खासकर परकोटा क्षेत्र में त्योहार के समय बढ़ने वाली भीड़ को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है।

एडिशनल पुलिस कमिश्नर (कानून व्यवस्था) डॉ. राजीव पचार ने बताया कि शहरभर में डीसीपी, एडिशनल डीसीपी, एसीपी और थानाधिकारियों सहित करीब एक हजार पुलिसकर्मी मुस्तैद रहेंगे। प्रमुख बाजारों, चौराहों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में नाकाबंदी कर संदिग्ध वाहनों की जांच की जाएगी। ब्रेथ एनालाइजर से शराब पीकर वाहन चलाने वालों की जांच होगी और खुले में शराब सेवन करने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी।

महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए संवेदनशील स्थानों पर महिला पुलिसकर्मियों की विशेष तैनाती की गई है। छेड़छाड़, अभद्र व्यवहार या जबरन रंग लगाने की शिकायत मिलने पर तुरंत सख्त कदम उठाए जाएंगे।

इस बार पुलिस तकनीक का भी सहारा ले रही है। भीड़भाड़ वाले बाजारों और मुख्य स्थानों पर ड्रोन कैमरों से निगरानी रखी जाएगी। ड्रोन से प्राप्त लाइव फुटेज को कंट्रोल रूम से मॉनिटर किया जाएगा, जिससे किसी भी गड़बड़ी पर तुरंत कार्रवाई संभव हो सके। पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे कानून का पालन करते हुए सुरक्षित और सौहार्दपूर्ण वातावरण में त्योहार मनाएं।

01 Mar 2026 11:19 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Holi Security: होली पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, ड्रोन से रखी जाएगी हर गतिविधि पर नजर

