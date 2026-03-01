Holi Security: होली पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, ड्रोन से रखी जाएगी हर गतिविधि पर नजर

festival safety: जयपुर। रंगों के त्योहार होली को शांतिपूर्ण और सुरक्षित माहौल में मनाने के लिए जयपुर पुलिस ने इस बार व्यापक सुरक्षा योजना तैयार की है। त्योहार के दौरान हुड़दंग मचाने, जबरन रंग लगाने, शराब पीकर उत्पात करने और यातायात नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। खासकर परकोटा क्षेत्र में त्योहार के समय बढ़ने वाली भीड़ को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है।