HOLI: होली से पहले बाजारों में छाए रजवाड़ी गुलाल गोटे, देश-विदेश तक डिमांड, जयपुर में सात पीढ़ियों से मुस्लिम परिवार बना रहे

आज गुलाल गोटे सिर्फ जयपुर तक सीमित नहीं रहे। यह पारंपरिक कला देश के कई शहरों के बाजारों तक पहुंच चुकी है। कुछ गुलाल गोटे विदेशों में भी भेजे जाते हैं। कारीगरों के अनुसार जर्मनी, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भी इनकी मांग है। गुलाल गोटा सिर्फ होली का रंग नहीं, बल्कि आपसी भाईचारे और साझा संस्कृति की पहचान भी है। मुस्लिम कारीगरों द्वारा बनाए गए गुलाल गोटे हिंदुओं के त्योहार में रंग भरते हैं। यही परंपरा जयपुर की गंगा-जमुनी तहजीब की खूबसूरत मिसाल बनती जा रही है।