जयपुर में साहित्यिक महाकुंभ: आठ प्रतिष्ठित लेखकों को ‘शमशेर सम्मान’, सादगी और सृजन का संगम

जयपुर में शनिवार को साहित्यकारों का बड़ा जमावड़ा देखने को मिला। मौका था 1994 से निरंतर प्रदान किए जा रहे 'शमशेर सम्मान' का। इस वर्ष, वर्ष 2021 से 2024 तक के बकाया और वर्तमान पुरस्कारों की श्रृंखला में ए. अरविंदाक्षन, रविभूषण, सवाईसिंह शेखावत, डॉ. भरत प्रसाद, असंगघोष, भालचंद्र जोशी, अनिल मिश्र और डॉ. दुर्गाप्रसाद गुप्त को सम्मानित किया गया।