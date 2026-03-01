जयपुर में नारी शक्ति का ऐतिहासिक महाकुंभ 8 और 9 मार्च को…विधायक मैथिली ठाकुर, अभिनेत्री रवीना टंडन होंगी अतिथि

आयोजन का एक महत्वपूर्ण आयाम “शक्ति कवच” अभियान रहेगा, जिसके तहत 9 से 14 वर्ष की बालिकाओं के लिए निःशुल्क सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए एचपीवी (ह्यूमन पैपिलोमा वायरस) वैक्सीनेशन किया जाएगा। लगभग 1000 बालिकाओं ने इसके लिए पंजीकरण कराया है। यह पहल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ‘नारी शक्ति’ और ‘स्वस्थ भारत’ की प्रेरणा से संचालित की जा रही है। सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम की दिशा में यह अभियान बालिकाओं के सुरक्षित भविष्य के लिए महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। सेवायाम संस्था द्वारा पिछले दो वर्षों में हजारों बालिकाओं, महिलाओं, स्वच्छता प्रहरियों और पाक विस्थापित महिलाओं का निःशुल्क टीकाकरण किया जा चुका है।