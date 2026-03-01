पुलिस का AI धमाका: होली में अनऑथराइज्ड पार्टियां और साइबर खतरे पर नजर

नागपुर पुलिस ने साइबर टीम के साथ मिलकर AI टूल्स से सोशल मीडिया स्कैन किया और शहर में प्रमोट हो रही 15 से ज्यादा अनऑथराइज्ड होली पार्टियों को डिटेक्ट कर लिया। ये इवेंट्स इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप्स पर विज्ञापित हो रहे थे, लेकिन इनके पास कोई परमिशन नहीं थी। “AI ने रियल-टाइम में पोस्ट्स, हैशटैग्स और लोकेशन ट्रैक करके इनकी डिटेल्स निकालीं। संबंधित थानों को भेजकर जांच शुरू कर दी गई है। जरूरत पड़ने पर पार्टियां रद्द की जाएंगी।” पुलिस ने हेट स्पीच और कम्युनल कमेंट्स पर भी AI मॉनिटरिंग एक्टिवेट की है। साथ ही 2500 पर्सनल डिप्लॉय किए गए हैं और 280 हिस्ट्री-शीटर्स को एक्सटर्न कर दिया गया है।