Iran Israel War : ईरान इजरायल युद्ध के बीच सचिन पायलट का पीएम मोदी पर बड़ा हमला, जानें क्या संदेह व्यक्त किया?

सचिन पायलट ने कहा दमन और ताकत की राजनीति से विरोधियों की आवाज को दबाया जा रहा है। दुनिया में कहीं भी जब वैश्विक समिट होते हैं, दुनिया की बड़ी राजधानियों में हमेशा विरोध होते हैं। लेकिन यह एक विरोध आपको इतना नापसंद आ गया कि आपने उन्हें जेल में बंद कर दिया। इससे स्पष्ट हो गया कि इतनी बड़ी सरकार कुछ युवा कांग्रेस के साथियों के विरोध से घबरा जाती है। उदय भानु के साथ जो किया गया वो सरासर गलत था और ये दिखाता है कि इस देश में विरोध करने वालों को कैसी स्थिति का सामना करना पड़ेगा।