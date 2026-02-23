Rajasthan Politics : पूर्व BJP सासंद ने मुस्लिम महिला से छीना कंबल, सचिन पायलट ने दी बड़ी प्रतिक्रिया

राजस्थान के टोंक-सवाई माधोपुर से 2 बार सांसद रहे भाजपा नेता सुखबीर सिंह जौनापुरिया का निवाई क्षेत्र के करेड़ा बुजुर्ग गांव में कंबल वितरण कार्यक्रम था। जहां पूर्व सांसद ने महिलाओं से नाम पूछा, महिला ने अपना नाम 'सकुरान खान' बताया, तो सांसद नाराज हो गए। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, जो मोदी को गाली देने वाला है, उसे ये कंबल लेने का हक ही नहीं है। चाहे किसी को भी बुरा लगे। आप कंबल ले जाओगे तो कहोगे कि बेवकूफ बना दिया। इसलिए इसे यहीं छोड़ दो और हटो यहां से। जौनापुरिया ने अपनी सफाई में कहा कि यह उनका निजी कार्यक्रम था, कोई सरकारी योजना नहीं।