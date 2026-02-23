Khatu Shyam Lakkhi Mela: जयपुर-सीकर हाईवे से खाटूधाम जाने वाले श्रद्धालु बेहाल, हर कदम पर हादसे का खतरा

भक्तों का कहना है कि सरकार ने पिछले साल पाथ-वे को लेकर बड़े-बड़े दावे किए थे, लेकिन इस बार न तो सफाई की व्यवस्था है और न ही सुरक्षा के इंतजाम। पदयात्रियों को हाईवे पर वाहनों के बीच से निकलना पड़ रहा है, जिससे दुर्घटना का खतरा बना हुआ है। कई श्रद्धालु बताते हैं कि रात के समय अंधेरे में पैदल चलना बेहद जोखिम भरा साबित हो रहा है।