दुनिया के सबसे बड़े खाटूश्यामजी लक्खी मेले का आगाज़, जानें से पहले ज़रूर पढ़ लें ये ख़ास और ज़रूरी बातें

राजस्थान के सीकर जिले में स्थित बाबा श्याम का विश्व प्रसिद्ध फाल्गुनी लक्खी मेला आज से शुरू हो गया है। यह मेला 28 फरवरी 2026 तक कुल 8 दिनों तक चलेगा। प्रशासन और श्री श्याम मंदिर कमेटी ने इस बार करीब 35 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना जताई है, जिसके लिए सुरक्षा और सुगम दर्शन के व्यापक इंतजाम किए गए हैं।