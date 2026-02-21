दुनिया के सबसे बड़े खाटूश्यामजी लक्खी मेले का आगाज़, जानें से पहले ज़रूर पढ़ लें ये ख़ास और ज़रूरी बातें

राजस्थान के सीकर जिले में स्थित बाबा श्याम का विश्व प्रसिद्ध फाल्गुनी लक्खी मेला आज से शुरू हो गया है। यह मेला 28 फरवरी 2026 तक कुल 8 दिनों तक चलेगा। प्रशासन और श्री श्याम मंदिर कमेटी ने इस बार करीब 35 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना जताई है, जिसके लिए सुरक्षा और सुगम दर्शन के व्यापक इंतजाम किए गए हैं।
इस बार बाबा श्याम के दरबार को अलौकिक रूप दिया गया है।
भीड़ को नियंत्रित करने और कम समय में दर्शन सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने नया प्लान लागू किया है:
रींगस से खाटूधाम तक की 17-18 किमी की यात्रा करने वाले पदयात्रियों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है।
मेले के दौरान शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने कुछ कड़े निर्देश जारी किए हैं:
मेले की सुरक्षा व्यवस्था की कमान 5 हजार से अधिक पुलिस अधिकारियों और जवानों के हाथों में है। पूरे मेला क्षेत्र और पार्किंग स्थलों की निगरानी सीसीटीवी कैमरों और क्यूआर कोड (QR Code) आधारित पार्किंग मैनेजमेंट से की जा रही है।
बड़ी खबरेंView All
सीकर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग