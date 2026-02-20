Success Story: शेखावाटी में किसान का बेटा बना असिस्टेंट प्रोफेसर, RPSC कॉलेज व्याख्याता परीक्षा में पाई 6वीं रैंक

पंकज का संघर्ष काफी लंबा है। 2016 और 2020 दोनों बार आरपीएससी की भर्ती में नाम वेटिंग सूची तक पहुंचा, पर अंतिम चयन से चूक गए। लेकिन पंकज ने हार नहीं मानी। घरेलू आर्थिक स्थिति का सम्बल प्रदान करने के उद्देश्य से करीब 10 वर्षों तक विभिन्न निजी शिक्षण संस्थानों में अध्यापन करते हुए उन्होंने अपने विषय की जड़ों को और मजबूत किया। 2012 में एमएससी. (बॉटनी) उत्तीर्ण करने के बाद उन्होंने सेट, नेट, नेट जेआरएफ और एसआरएफ जैसी राष्ट्रीय पात्रताएं भी अर्जित कीं। वर्तमान में वे पीएचडी के अंतिम चरण में हैं।