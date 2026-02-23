Rahul Gandhi से मिले Vinod Jakhar, मुलाकात के बाद लिख डाला ये भावुक पोस्ट

''एनएसयूआई राष्ट्रीय अध्यक्ष की महत्वपूर्ण ज़िम्मेदारी सौंपे जाने के उपरांत देश के युवाओं के प्रेरणास्रोत, लोकसभा नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी से शिष्टाचार भेंट कर उनका हार्दिक आभार व्यक्त किया। आगामी 28 फरवरी 2026 को आयोजित होने वाले "पदभार ग्रहण समारोह" में सादर आमंत्रित किया। एक साधारण कार्यकर्ता पर विश्वास जताते हुए आपने जो यह ऐतिहासिक दायित्व सौंपा है, वह मेरे लिए केवल एक पद नहीं, बल्कि संगठन की गौरवशाली विचारधारा, लोकतांत्रिक मूल्यों और जनसेवा की परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है। यह जिम्मेदारी मेरे लिए युवाओं की आवाज़ को मजबूती देने, छात्रहित और सामाजिक न्याय के मुद्दों को प्राथमिकता से उठाने तथा संगठन को नई ऊर्जा और दिशा देने का अवसर है। आपके मार्गदर्शन, दूरदर्शी नेतृत्व और संघर्षशील विचारधारा से प्रेरणा लेते हुए मैं पूर्ण निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण के साथ एनएसयूआई को सशक्त बनाने, देश के युवाओं को संगठित करने और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए निरंतर कार्य करता रहूँगा। आपके विश्वास, स्नेह और इस अमूल्य अवसर के लिए मैं हृदय की गहराइयों से कृतज्ञ हूँ। यह विश्वास मेरे लिए प्रेरणा भी है और संकल्प भी कि संगठन के प्रत्येक कार्यकर्ता के साथ मिलकर हम देश के युवाओं के सपनों को साकार करने की दिशा में निरंतर अग्रसर रहेंगे। एक बार पुनः आपका हार्दिक धन्यवाद।''