Smart Services: जयपुर डिस्कॉम की नई सुविधा, सिर्फ 10 सेकंड में पूरी जानकारी, नहीं लगाना पड़ेगा दफ्तर का चक्कर

Electricity Connection: जयपुर। अब बिजली कनेक्शन लेने के लिए उपभोक्ताओं को शुल्क जानने के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। जयपुर डिस्कॉम ने उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए “बिजली मित्र पोर्टल” पर नई ऑनलाइन सेवा शुरू की है, जिससे आवेदक घर बैठे ही महज 5 से 10 सेकंड में नए कनेक्शन का पूरा शुल्क जान सकते हैं।