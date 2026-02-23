रमजान के बीच राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला: मुस्लिम कैदियों के इफ्तार-सेहरी पर पाबंदी या कुछ और? नए आदेश से मचा हड़कंप

जेल महानिदेशक अशोक राठौड़ ने इस फैसले को नियमों के तहत बताया है। उन्होंने कहा, बाहर से आने वाले खाने पर हमेशा से कुछ पाबंदियां रही हैं। सुरक्षा और स्वास्थ्य के नजरिए से बाहर के खाने पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जा सकता। दानदाता अभी भी मदद कर सकते हैं, लेकिन उन्हें जेल स्टोर के माध्यम से ही सामान उपलब्ध कराना होगा ताकि शुद्धता और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।