राजस्थान के कारोबारी की दिल्ली में हत्या, फैक्ट्री के बाहर 20 बार घोंपा चाकू, 6 महीने के बेटे के सिर से उठा पिता का साया

Bharatpur businessman Delhi murder accused arrested (Photo Social Media)
Bharatpur businessman Delhi murder: देश की राजधानी दिल्ली के नरेला इलाके से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। यहां भरतपुर जिले के रहने वाले 27 वर्षीय फुटवियर कारोबारी रवि चौधरी की बदमाशों ने सरेराह बेरहमी से हत्या कर दी।
बता दें कि घटना का एक विचलित करने वाला वीडियो भी सामने आया है, जिसमें करीब 15-20 हमलावर रवि को घेरकर उस पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला करते दिख रहे हैं।
घटना 20 फरवरी की रात करीब 8:30 बजे की है। रवि अपनी फैक्ट्री बंद कर हेलमेट लगाकर बाइक पर बैठने ही वाला था कि अचानक बदमाशों के एक झुंड ने उन पर धावा बोल दिया। अपनी जान बचाने के लिए रवि सड़क पर भागा।
लेकिन हमलावरों ने उसे थोड़ी ही दूर पर दबोच लिया। प्रत्यक्षदर्शियों और परिजनों के अनुसार, बदमाशों ने रवि के शरीर पर 20 से अधिक वार किए। खून से लथपथ रवि ने मौके पर ही दम तोड़ दिया।
भरतपुर के धौर का नगला निवासी रवि पिछले 14 सालों से दिल्ली में रह रहा था। 4 साल पहले ही दोनों भाइयों ने अपनी फुटवियर फैक्ट्री शुरू की थी। रवि के पीछे उसकी पत्नी और दो मासूम बेटे हैं।
बड़ा बेटा गगन अभी महज 2 साल का है, जबकि छोटा बेटा करण सिर्फ 6 महीने का है। पिता की मौत के बाद मासूमों के सिर से साया उठ गया है और परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है।
परिजनों की शिकायत पर दिल्ली की नरेला थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हमलावरों की पहचान की जा रही है। पुलिस ने अब तक एक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य की तलाश में दबिश दी जा रही है।
