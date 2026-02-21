Bharatpur Crime : नशीली चाय पिलाकर किया शादीशुदा महिला से गैंगरेप, 20 हजार रुपए भी ऐंठे

Bharatpur Crime : भरतपुर के बयाना कोतवाली थाना क्षेत्र में एक महिला से गैंगरेप और ठगी का मामला सामने आया है। आरोप है कि दो युवकों ने ई-मित्र से पैसे निकलवाने का झांसा देकर महिला को नशीली चाय पिलाई और फिर उसके साथ दुष्कर्म किया। इतना ही नहीं, आरोपियों ने 20 हजार रुपए भी निकलवा लिए और जान से मारने की धमकी देकर चुप करा दिया।