9 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भरतपुर

Bharatpur Crime : भरतपुर में व्यापारी ने महिला से रखी एक शर्त, बोला- शारीरिक संबंध बनाओ तो मिलेंगे गहने

Bharatpur Crime : भरतपुर शहर में एक महिला न्याय के लिए भटक रही है। उसका आरोप है कि शहर का एक व्यापारी उसे संबंध बनाने का दबाव डाल रहा है। जानें पूरा मामला।

less than 1 minute read
Google source verification

भरतपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Feb 09, 2026

Bharatpur a businessman made a condition to a woman physical relationship with him and she would receive jewelry

ग्राफिक्स फोटो पत्रिका

Bharatpur Crime : भरतपुर शहर में एक महिला न्याय के लिए भटकने को मजबूर है। महिला का आरोप है कि एक व्यक्ति ने उसके गहने गिरवी रखकर दिए पैसे लौटाने के बाद भी गहने वापस नहीं किए और अब वह गहने लौटाने के बदले उससे शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बना रहा है।

मामले में एफआइआर दर्ज होने के बाद भी पुलिस की ओर से ठोस कार्रवाई नहीं होने का आरोप लगाया गया है। पीड़िता के अनुसार उसने दो माह पूर्व एक व्यक्ति से 75 हजार रुपए ब्याज पर लिए थे। इसके बदले उसने अपने कुछ गहने उसके पास गिरवी रख दिए थे, तय समय पर महिला ने ब्याज सहित पूरी रकम लौटा दी, लेकिन इसके बाद भी आरोपी ने गहने वापस नहीं किए।

आरोपी ने महिला से रखी एक शर्त

महिला ने बताया कि 13 जनवरी को आरोपी उसके घर पहुंचा। उस समय घर पर महिला और उसका छोटा बेटा मौजूद था। महिला ने उससे अपने गहने लौटाने को कहा तो उसने शर्त रखी कि जब वह उसके साथ शारीरिक संबंध बनाएगी, तभी गहने वापस किए जाएंगे। इससे घबराई महिला ने 15 जनवरी को मथुरा गेट थाने में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया।

आरोपी उसे दे रहा लगातार धमकियां

पीड़िता का आरोप है कि मामला दर्ज होने के बावजूद पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। आरोपी उसे लगातार धमकियां दे रहा है और मामले में राजीनामा करने का दबाव बना रहा है।

ये भी पढ़ें

Valentine’s Week : एक बार फिर याद आ गई सचिन पायलट की लव स्टोरी, जानें क्यों हुई थी चर्चित
जयपुर
Valentine's Week Sachin Pilot and Sara Abdullah love story has been recalled once again Know became so famous

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

09 Feb 2026 11:48 am

Hindi News / Rajasthan / Bharatpur / Bharatpur Crime : भरतपुर में व्यापारी ने महिला से रखी एक शर्त, बोला- शारीरिक संबंध बनाओ तो मिलेंगे गहने

बड़ी खबरें

View All

भरतपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

DLC Generation Facility : राजस्थान के ईपीएफ पेंशनधारकों के लिए नई सुविधा, जानिए क्या होंगे फायदे

Rajasthan EPF pensioners New facility know what benefits Doorstep Digital Life Certificate Generation facility
भरतपुर

Bharatpur Gift : भरतपुर का होगा कायाकल्प, 6-लेन सड़क का मिला तोहफा, BDA ने जारी किया वर्क ऑर्डर

Bharatpur six-lane road has been gifted BDA has issued work order
भरतपुर

कूनो के चीतों की सुरक्षा पर मंडराया बड़ा खतरा, राजस्थान से मध्य प्रदेश पहुंचा टाइगर RBT-2512

Ranthambore Tiger Reserve, Kuno National Park, Tigers in Kuno National Park, Leopards in Kuno, Tigers of Rajasthan, Bharatpur News, Rajasthan News, रणथंभौर बाघ अभयारण्य, कूनो राष्ट्रीय उद्यान, कूनो राष्ट्रीय उद्यान में टाइगर, कूनो में चीते, राजस्थान का टाइगर, भरतपुर न्यूज, राजस्थान न्यूज
भरतपुर

भरतपुर में ACB की बड़ी कार्रवाई: 23 हजार की रिश्वत लेते 2 इंजीनियर रंगे हाथ गिरफ्तार

ACB Action
भरतपुर

Bulldozer Action: ‘साहब…15 दिन बाद बेटी की शादी है’, सड़क चौड़ीकरण में उजड़े आशियाने, रोते-बिलखते रहे लोग

Bharatpur Encroachment Removed
भरतपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.