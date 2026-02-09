Bharatpur Crime : भरतपुर में व्यापारी ने महिला से रखी एक शर्त, बोला- शारीरिक संबंध बनाओ तो मिलेंगे गहने

मामले में एफआइआर दर्ज होने के बाद भी पुलिस की ओर से ठोस कार्रवाई नहीं होने का आरोप लगाया गया है। पीड़िता के अनुसार उसने दो माह पूर्व एक व्यक्ति से 75 हजार रुपए ब्याज पर लिए थे। इसके बदले उसने अपने कुछ गहने उसके पास गिरवी रख दिए थे, तय समय पर महिला ने ब्याज सहित पूरी रकम लौटा दी, लेकिन इसके बाद भी आरोपी ने गहने वापस नहीं किए।