पर पुलिस ने इस एफआइआर में एक ऐसी बुजुर्ग महिला का नाम भी शामिल किया जिसकी मृत्यु मृत्यु 2018 मे हो चुकी थी। पता चलने पर पुलिस ने बुजुर्ग महिला नाम एफआइआर से हटाया। पुलिस ने एफआइआर में दर्ज आरोपी बुजुर्ग महिला दौली देवी का। गिरफ्तार करने की कोशिश की। पर परिजनों ने कहा कि महिला की मौत 8 साल पहले हो चुकी है। मृत्यु प्रमाण-पत्र पेश करने के बाद पुलिस ने नाम हटाया और गलती स्वीकार की।