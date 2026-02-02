Union Budget 2026 : केंद्रीय बजट के 2 बड़े फैसले से राजस्थान की बल्ले-बल्ले, नए निवेश होंगे, लाखों को मिलेगा रोजगार

Union Budget 2026 : केंद्रीय बजट 2025-26 के 2 बड़े फैसले से राजस्थान की बल्ले-बल्ले हो गई है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के इन फैसलों से जहां राजस्थान में नए निवेश आएंगे वहीं लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। साथ ही पूरा प्रदेश बिजली से रोशन रहेगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय बजट 2026-27 में लिथियम-आयन सेल निर्माण के लिए पूंजीगत वस्तुओं पर बुनियादी सीमा शुल्क छूट को बढ़ाकर मार्च 2028 तक कर दिया है। इसमें BESS (बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम) को भी शामिल किया गया है। ईवी बैटरी निर्माण के लिए 35 अतिरिक्त वस्तुओं पर छूट दी गई है।