एआई और संत सतगुरु की दृष्टि पर आधारित नाटिकाओं ने खींचा ध्यान, सत्संग, सेवा और सद्भाव का संदेश लेकर संपन्न हुआ महोत्सव

महापुरा ब्रांच के सत्संगी भाई-बहनों ने “देवताओं के बीच एआई पर चर्चा” विषय पर एक लघु नाटिका प्रस्तुत की, जिसमें आधुनिक तकनीक और मानवीय मूल्यों के संतुलन का संदेश दिया गया। वहीं जयपुर ब्रांच की ओर से “दृष्टि और दर्शन” नामक लघु नाटिका का मंचन किया गया, जिसके माध्यम से संत सतगुरु की दृष्टि और मार्गदर्शन की महत्ता को सरल शब्दों में समझाया गया। जयपुर और महापुरा ब्रांच के सेक्रेटरी प्रेमी भाई डॉ. आलोक माथुर और संदीप माथुर ने बताया कि महोत्सव का समापन भक्तिमय वातावरण और सकारात्मक ऊर्जा के साथ हुआ