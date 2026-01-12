राजस्थान से बड़ी खबर: 25 पैसे के इनामी बदमाश को मारी गोली, पुलिस पर फायरिंग कर भाग रहा था हिस्ट्रीशीटर

कोटा सिटी पुलिस के दो मामलों में फरार चल रहा कुख्यात हिस्ट्रीशीटर आदिल मिर्जा कोटा ग्रामीण पुलिस से मुठभेड़ में घायल हो गया। पुलिस ने आदिल को उसके तीन साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ के दौरान आदिल के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे इलाज के लिए रविवार शाम को कोटा लाया गया। फिलहाल उसे एमबीएस अस्पताल में भारी पुलिस सुरक्षा के बीच भर्ती कराया गया है। कोटा ग्रामीण एसपी सुजीत शंकर ने आदिल पर 25 पैसे का इनाम घोषित कर रखा है, जबकि कोटा सिटी पुलिस की ओर से उस पर 10 हजार रुपए का इनाम है।