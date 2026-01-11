11 जनवरी 2026,

रविवार

Rajasthan Weather: राजस्थान में मौसम को लेकर बड़ी खबर, इस जगह का तापमान पहुंचा माइनस 3.4 डिग्री सेल्सियस, ​विभाग ने किया अलर्ट जारी

IMD ALERT RAJASTHAN: शीतलहर और कड़ाके की सर्दी के कारण प्रदेश का जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है।

जयपुर

image

Manish Chaturvedi

Jan 11, 2026

PATRIKA PHOTO

PATRIKA PHOTO

उत्तर भारत से आ रही बर्फीली हवाओं ने राजस्थान को पूरी तरह अपनी चपेट में ले लिया है। शीतलहर और कड़ाके की सर्दी के कारण प्रदेश का जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। सीकर जिले के फतेहपुर में न्यूनतम तापमान माइनस 3.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। जो इस सीजन का सबसे कम तापमान है। लगातार गिरते पारे के कारण शेखावाटी क्षेत्र सहित जैसलमेर के कई इलाकों में सुबह खेतों और बर्तनों में रखी घास व पानी पर बर्फ की परत जमी नजर आई। कड़ाके की सर्दी के साथ-साथ सीकर, झुंझुनूं, नागौर और जयपुर सहित कई जिलों में रविवार सुबह घना कोहरा छाया रहा।

श्रीगंगानगर में रिकॉर्ड सर्दी..

शनिवार को श्रीगंगानगर में इस सीजन का सबसे ठंडा दिन और रात रही। यहां अधिकतम तापमान गिरकर 8.6 डिग्री सेल्सियस रह गया। यह इस सर्दी में पहली बार है जब किसी शहर का दिन का तापमान 10 डिग्री से नीचे रिकॉर्ड किया गया हो। जयपुर में भी दिन का तापमान 21.9 डिग्री सेल्सियस रहा, जहां सर्द हवाओं ने गलन बढ़ा दी है।

हवाई सेवाओं पर असर..

घने कोहरे के कारण दृश्यताशून्य के करीब पहुंच गई है, जिससे यातायात व्यवस्था चरमरा गई है। इंडिगो एयरलाइंस ने उदयपुर एयरपोर्ट के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है, जिसमें कोहरे के कारण उड़ानों में देरी या रद्दीकरण की चेतावनी दी गई है।

मौसम विभाग का अलर्ट..

मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा के अनुसार, राजस्थान में मकर संक्रांति तक 'कोल्ड-डे' और शीतलहर का असर जारी रहेगा। विभाग ने 14 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आगामी दो-तीन दिनों में तापमान में 1 से 2 डिग्री की और गिरावट हो सकती है। शेखावाटी, जयपुर और भरतपुर संभाग में अति-शीतलहर चलने की संभावना है, जिससे ठिठुरन और बढ़ेगी।

Published on:

11 Jan 2026 11:55 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan Weather: राजस्थान में मौसम को लेकर बड़ी खबर, इस जगह का तापमान पहुंचा माइनस 3.4 डिग्री सेल्सियस, ​विभाग ने किया अलर्ट जारी

