Rajasthan Weather: राजस्थान में मौसम को लेकर बड़ी खबर, इस जगह का तापमान पहुंचा माइनस 3.4 डिग्री सेल्सियस, ​विभाग ने किया अलर्ट जारी

उत्तर भारत से आ रही बर्फीली हवाओं ने राजस्थान को पूरी तरह अपनी चपेट में ले लिया है। शीतलहर और कड़ाके की सर्दी के कारण प्रदेश का जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। सीकर जिले के फतेहपुर में न्यूनतम तापमान माइनस 3.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। जो इस सीजन का सबसे कम तापमान है। लगातार गिरते पारे के कारण शेखावाटी क्षेत्र सहित जैसलमेर के कई इलाकों में सुबह खेतों और बर्तनों में रखी घास व पानी पर बर्फ की परत जमी नजर आई। कड़ाके की सर्दी के साथ-साथ सीकर, झुंझुनूं, नागौर और जयपुर सहित कई जिलों में रविवार सुबह घना कोहरा छाया रहा।