‘मामा’ बनकर पहुंचे पुलिसकर्मी… सफाईकर्मी की 2 बेटियों की शादी में 1,61,000 लाख का भरा मायरा

थाना अधिकारी रोहिताश कुमार ने जो फैसला लिया, उसने पुलिस की सख्त छवि के बीच करुणा और संवेदनशीलता की नई परिभाषा गढ़ दी है। दरअसल, यहां थाने के सफाई कर्मचारी कैलाश चंद वाल्मीकि के घर दो बेटियों शादी थी, मगर परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। हालात समझते ही थाना अधिकारी रोहिताश कुमार स्टाफ ने ‘मायरा’ भरने की पहल की और पूरे पुलिस स्टाफ को इस नेक कार्य से जोड़ा। कैलाश चंद वाल्मीकि यहा घर ज्वाई है जो लम्बे समय से रह रहा है।