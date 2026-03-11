Mahavir Jayanti Holiday : 30 मार्च को घोषित हो महावीर जयंती पर अवकाश, राजस्थान सरकार से भाजपा विधायक कालीचरण सराफ की मांग

Mahavir Jayanti Holiday : राजस्थान में महावीर जयंती पर्व के सरकारी अवकाश को लेकर असमंजस गहरा गया है। तिथि के अनुसार महावीर जयंती 30 मार्च को है। लेकिन राजस्थान में सरकारी अवकाश 31 मार्च को घोषित किया गया है। इसको लेकर मामला काफी गरमाया हुआ है। जैन समुदाय की आस्था को लेकर भाजपा विधायक कालीचरण सराफ ने महावीर जयंती का सरकारी अवकाश 30 मार्च को घोषित करने की मांग की है।