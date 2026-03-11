Rajasthan : 1 अप्रेल से राजस्थान में लागू होगी कचरा संग्रहण की नई व्यवस्था, लेकिन जयपुर में तैयारियां है अदृश्य, जानें नए नियम

स्वच्छता के ब्रांड एम्बेसडर केके गुप्ता मंगलवार को नगर निगम मुख्यालय पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों को स्वच्छता का पाठ पढ़ाया। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि बाजारों में नाइट स्वीपिंग नियमित होनी चाहिए। हर व्यापारी अपने प्रतिष्ठान के बाहर कचरा पात्र रखे और प्रतिष्ठान बंद होने से पहले कचरा उठे, इसका निगम ध्यान रखे। सार्वजनिक टॉयलेट भी साफ होने चाहिए।