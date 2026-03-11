11 मार्च 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan : 1 अप्रेल से राजस्थान में लागू होगी कचरा संग्रहण की नई व्यवस्था, लेकिन जयपुर में तैयारियां है अदृश्य, जानें नए नियम

Rajasthan : जयपुर सहित राजस्थान के अन्य निकायों में एक अप्रेल से ठोस कचरा प्रबंधन नियम-2026 लागू हो जाएगा। लेकिन जयपुर नगर निगम में इसकी तैयारियां अब तक शुरू नहीं हुई हैं। पढ़ें पूरी रिपोर्ट।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Mar 11, 2026

Rajasthan 1 April New system garbage collection implemented But preparations are invisible

फाइल फोटो पत्रिका

Rajasthan : जयपुर सहित राजस्थान के अन्य निकायों में एक अप्रेल से ठोस कचरा प्रबंधन नियम-2026 लागू हो जाएगा। लेकिन जयपुर नगर निगम में इसकी तैयारियां अब तक शुरू नहीं हुई हैं। नए नियमों को सख्ती से लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्देश दिए हैं।

राजधानी जयपुर में जो हूपर चल रहे हैं, उनमें फिलहाल केवल 2 कम्पार्टमेंट हैं। नए नियमों के अनुसार चार तरह का कचरा अलग-अलग लेना निकायों की प्राथमिकता है। लेकिन जयपुर में संचालित हूपर्स में अभी गीला और सूखा कचरे के लिए ही बॉक्स हैं। कुछ वाहनों में खानापूर्ति के लिए एक छोटा बॉक्स भी लगा रखा है।

सुप्रीम कोर्ट का आदेश : सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियम 2026 लागू करें

भोपाल के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट-2026 को प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश केंद्र, राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों को दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्वच्छता और स्वस्थ पर्यावरण संविधान के अनुच्छेद-21 (जीवन के अधिकार) का हिस्सा है, इसलिए कचरा प्रबंधन में लापरवाही स्वीकार नहीं की जा सकती।

क्या किया जाना है

1- कचरे का स्रोत पर पृथक्करण सुनिश्चित करना होगा।
2- 4 प्रकार के कचरे के लिए अलग-अलग कलेक्शन सिस्टम बनाना होगा।
3- आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर और कलेक्शन वाहन तैयार करने होंगे।
4- जिला कलेक्टर वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का ऑडिट कर रिपोर्ट देंगे।
5- सभी स्थानीय निकायों को 100 फीसदी अनुपालन की समयसीमा तय करनी होगी।

दो ही कम्पार्टमेंट, बाकी की खानापूर्ति

जयपुर के ज्यादातर जोन में कचरा संग्रहण की व्यवस्था निजी कंपनियों के हाथों में है। यहां चल रहे हूपर्स में केवल दो कम्पार्टमेंट हैं। बाकी दो कम्पार्टमेंट के नाम पर छोटे-छोटे बॉक्स लगाकर खानापूर्ति की जा रही है।

चार बॉक्स क्यों जरूरी?

1- गीला कचरा : रसोई और जैविक कचरा।
2- सूखा कचरा : प्लास्टिक, कागज, धातु आदि।
3- सैनिटरी कचरा : डायपर, सैनिटरी पैड।
4- विशेष/खतरनाक कचरा : दवाइयां, केमिकल, बल्ब आदि।

कार्यशाला में पढ़ाया स्वच्छता का पाठ

स्वच्छता के ब्रांड एम्बेसडर केके गुप्ता मंगलवार को नगर निगम मुख्यालय पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों को स्वच्छता का पाठ पढ़ाया। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि बाजारों में नाइट स्वीपिंग नियमित होनी चाहिए। हर व्यापारी अपने प्रतिष्ठान के बाहर कचरा पात्र रखे और प्रतिष्ठान बंद होने से पहले कचरा उठे, इसका निगम ध्यान रखे। सार्वजनिक टॉयलेट भी साफ होने चाहिए।

एक अप्रेल तक यदि गाइडलाइन के हिसाब से बदलाव नहीं तो कार्रवाई

नई गाइडलाइन के अनुसार कचरा संग्रहण करने वाली कंपनियों को निर्देश दिए गए हैं। कुछ हूपर्स पर चार कम्पार्टमेंट भी हैं, उनकी क्षमता बढ़ाने के लिए कहा गया है। एक अप्रेल तक यदि गाइडलाइन के हिसाब से बदलाव नहीं किया गया तो कार्रवाई की जाएगी।
ओम थानवी, उपायुक्त, शाखा

ये भी पढ़ें

Mukesh Bhakar-Komal Meena Marriage : लाडनूं विधायक मुकेश भाकर और जज कोमल मीणा की शादी, अंतरजातीय विवाह की चारों तरफ चर्चा
जयपुर
Rajasthan Nagaur district Ladnun MLA Mukesh Bhakar and Judge Komal Meena wedding Discussion around inter-caste marriage

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

11 Mar 2026 09:53 am

Published on:

11 Mar 2026 09:48 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan : 1 अप्रेल से राजस्थान में लागू होगी कचरा संग्रहण की नई व्यवस्था, लेकिन जयपुर में तैयारियां है अदृश्य, जानें नए नियम

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘मामा’ बनकर पहुंचे पुलिसकर्मी… सफाईकर्मी की 2 बेटियों की शादी में 1,61,000 लाख का भरा मायरा

सफाईकर्मी की बेटियों की शादी में भात भरते पुलिसकर्मी, पत्रिका फोटो
जयपुर

राजस्थानवासियों के लिए बड़ी राहत: अब 30 मिनट में शुरू होगा हार्ट अटैक का इलाज, SMS अस्पताल में जल्द शुरू होगा नया कार्डियक सेंटर

Jaipur Sawai Man Singh Hospital launch Rajasthan first dedicated cardiac center cutting heart attack treatment
जयपुर

Rajasthan : अब 2 से ज्यादा बच्चे तो भी बन सकेंगे पार्षद-मेयर, बिल पारित, विपक्ष की मांग-भर्ती व सरकारी योजनाओं से भी हटे पाबंदी

Rajasthan if you have more than two children become a councilor or mayor Bill passed Opposition demands removal of restrictions on recruitment and government schemes
जयपुर

Good News: जयपुर बनेगा स्पोर्ट्स एजुकेशन हब; 101 करोड़ लागत से बनेगी महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, 150 स्थायी कोच होंगे भर्ती

खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़, पत्रिका फाइल फोटो
जयपुर

Vande Bharat Train : जोधपुर-जयपुर-दिल्ली वंदे भारत ट्रेन को लेकर बड़ी खबर, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की नई घोषणा

Jodhpur-Jaipur-Delhi Vande Bharat train Big news Railway Minister ashwini vaishnaw new announcement
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.