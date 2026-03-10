Mukesh Bhakar-Komal Meena Marriage : लाडनूं विधायक मुकेश भाकर और जज कोमल मीणा की शादी, अंतरजातीय विवाह की चारों तरफ चर्चा

Mukesh Bhakar-Komal Meena Marriage : राजस्थान में विधायक मुकेश भाकर और सिविल जज कोमल मीणा की शादी अचानक सुर्खियों में आ गई। सोमवार को मुकेश भाकर और कोमल मीणा का धूमधाम से विवाह सम्पन्न हुआ। इस विवाह समारोह में राजस्थान के दिग्गज राजनीतिक व प्रशासनिक चेहरों का जमावड़ा था। अंतरजातीय (जाट-मीणा) विवाह कर मुकेश भाकर और कोमल मीणा ने समाज में एक मिसाल भी कायम की है। इस शादी ​की राजनीतिक-सामाजिक गलियारों में काफी चर्चा है।