10 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Mukesh Bhakar-Komal Meena Marriage : लाडनूं विधायक मुकेश भाकर और जज कोमल मीणा की शादी, अंतरजातीय विवाह की चारों तरफ चर्चा

Mukesh Bhakar-Komal Meena Marriage : राजस्थान में कांग्रेस के विधायक मुकेश भाकर और सिविल जज कोमल मीणा सोमवार को सात फेरों में बंध गए। इस मौके पर दिग्गज राजनीतिक व प्रशासनिक चेहरों का जमावड़ा था। जानें मुकेश भाकर और कोमल मीणा कौन हैं?

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Mar 10, 2026

Rajasthan Nagaur district Ladnun MLA Mukesh Bhakar and Judge Komal Meena wedding Discussion around inter-caste marriage

लाडनूं विधायक मुकेश भाकर और जज कोमल मीणा की शादी। फोटो @ashokgehlot51

Mukesh Bhakar-Komal Meena Marriage : राजस्थान में विधायक मुकेश भाकर और सिविल जज कोमल मीणा की शादी अचानक सुर्खियों में आ गई। सोमवार को मुकेश भाकर और कोमल मीणा का धूमधाम से विवाह सम्पन्न हुआ। इस विवाह समारोह में राजस्थान के दिग्गज राजनीतिक व प्रशासनिक चेहरों का जमावड़ा था। अंतरजातीय (जाट-मीणा) विवाह कर मुकेश भाकर और कोमल मीणा ने समाज में एक मिसाल भी कायम की है। इस शादी ​की राजनीतिक-सामाजिक गलियारों में काफी चर्चा है।

लाडनूं से लगातार दूसरी बार विधायक चुने गए मुकेश भाकर

मुकेश भाकर (37 वर्ष) राजस्थान के नागौर जिले की लाडनूं विधानसभा सीट से कांग्रेस के विधायक हैं। भाकर राजस्थान की युवा राजनीति के चमकते सितारे हैं। वे छात्र राजनीति से निकल मुख्य धारा में शामिल हुए हैं। उन्होंने NSUI में राष्ट्रीय सचिव, युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं।

राजस्थान के 15वीं और 16वीं विधानसभा में मुकेश भाकर लाडनूं से लगातार दूसरी बार विधायक चुने गए। जनता के बीच अपनी सादगी, मेहनत और किसान-युवा मुद्दों पर मुखरता बोलने के लिए मुकेश भाकर जाने-पहचाने जाते हैं।

कोमल मीणा का 2019 में आरजेएस में हुआ था चयन

कोमल मीणा दौसा जिले की लालसोट तहसील के छोटे से गांव खुर्रा की बेटी है। कोमल ने अपनी लगन और मेहनत से यह स्थान पाया है। जोधपुर से स्नातक, राजस्थान विश्वविद्यालय से एलएलएम और जयपुर हाईकोर्ट में वकालत के बाद 2019 में आरजेएस में चयनित हुईं। आज वे सिविल जज के पद पर तैनात हैं।

कई दिग्गज नेता आए और आशीर्वाद दिया

मुकेश भाकर और कोमल मीणा के विवाह समारोह में राजस्थान की राजनीति के दिग्गज नेता सचिन पायलट, अशोक गहलोत, राजस्थान की डिप्टी सीएम दीया कुमारी, हनुमान बेनीवाल और कई अन्य मंत्रियों व विधायकों ने शिरकत की। यही नहीं राजस्थान विश्वविद्यालय के चर्चित छात्र नेता निर्मल चौधरी, अभिमन्यु पूनिया भी साथियों संग इस समारोह का हिस्सा बने।

ये भी पढ़ें

Rajasthan : महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल पर नया अपडेट, शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने जारी किया कार्यक्रम
बीकानेर
Rajasthan Mahatma Gandhi English Medium Schools New update Education Director Sitaram Jat released schedule

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

10 Mar 2026 12:40 pm

Published on:

10 Mar 2026 12:39 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Mukesh Bhakar-Komal Meena Marriage : लाडनूं विधायक मुकेश भाकर और जज कोमल मीणा की शादी, अंतरजातीय विवाह की चारों तरफ चर्चा

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

वैश्विक व्यवस्था बनाम ताकत: खतरनाक मोड़ पर दुनिया

ओपिनियन

प्रारंभिक कक्षाओं से ही मानसिक स्वास्थ्य को अनिवार्य विषय बनाएं

ओपिनियन

Rajasthan Bomb Threat: जोधपुर, सीकर सहित 7 जिलों में पासपोर्ट-पोस्ट ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी, मचा हड़कंप, खाली कराए परिसर

Rajasthan Bomb Threat
जयपुर

सूचनाओं पर व्यक्तिगत-सामूहिक स्वामित्व खतरे में!

ओपिनियन

Rajasthan Diwas : 5 दिन के ‘मेगा सेलेब्रेशन’ का प्लान फाइनल, जयपुर में नहीं- इस बार यहां होगा मुख्य समारोह, देखें पूरा शेड्यूल

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.