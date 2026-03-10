मावठे में पहले फेज में चुनिंदा बोट शुरू की गई है। दूसरे फेज में इलेक्ट्रिक लग्जरी स्पीड बोट शुरू होगी। राजस्थानी हेरिटेज लुक में तेयार हो रही बोट में एक बार में 30 पर्यटक बैठ सकेंगे। इस बोट के आगे का हिस्सा मोर की तरह दिखेगा, जबकि साइड के हिस्सों को हेरिटेज लुक में डिजाइन किया गया है। इसमें प्रति भारतीय सैलानी की टिकट 800 रुपए होगी, जबकि विदेशी सैलानी की 1600 रुपए होगी। सभी बोट में 3 साल तक के बच्चे फ्री होंगे। 3 से 8 साल तक के बच्चों की हाफ टिकट लेनी होगी।