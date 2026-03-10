10 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

जयपुर में वाटर ​टूरिज्म का नया ट्रेंड, मावठे में बोटिंग शुरू, पर्यटक उठा रहे स्पीड बो​ट का लुत्फ

Maotha Lake Boating: जयपुर में आईकॉनिक आमेर प्रोजेक्ट के तहत आमेर महल के ऐतिहासिक मावठे में पर्यटन निगम की ओर से पर्यटकों के लिए बोटिंग की शुरुआत की गई। इसके साथ ही जयपुर में वाटर टूरिज्म का नया ट्रेंड भी शुरू हो गया है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Anand Prakash Yadav

Mar 10, 2026

जयपुर के मावठे में बोटिंग शुरू, पत्रिका फोटो

जयपुर के मावठे में बोटिंग शुरू, पत्रिका फोटो

Maotha Lake Boating: जयपुर में आईकॉनिक आमेर प्रोजेक्ट के तहत आमेर महल के ऐतिहासिक मावठे में पर्यटन निगम की ओर से पर्यटकों के लिए बोटिंग की शुरुआत की गई। इसके साथ ही जयपुर में वाटर टूरिज्म का नया ट्रेंड भी शुरू हो गया है। मावठे में बोटिंग सुविधा शुरू करने वाली फर्म के प्रतिनिधियों ने संत सर्वनंदन दास स्वामी (कोठारी, अक्षरधाम) से बोटिंग का शुभारंभ कराया। मावठे में पैडल बोट, स्पीड बोट और अन्य नावों को उतारा गया। पहले ही दिन 112 पर्यटकों ने पैडल बोट और स्पीड बोट की सवारी का आनंद लिया।

पर्यटकों के लिए नया अनुभव

पर्यटन विभाग के अधिकारियों के अनुसार, आगामी अक्टूबर में शुरू होने वाले नए पर्यटन सीजन में आमेर महल देखने आने वाले देश-विदेश के पर्यटकों के लिए मावठे में बोटिंग करना एक नया अनुभव होगा। संचालन करने वाली फर्म के प्रतिनिधि प्रदीप कच्छावा और संदीप सिंह गुढा ने बताया कि बोटिंग के दौरान पर्यटकों की सुरक्षा के लिए कड़े प्रबंध किए गए हैं। सभी पर्यटकों को लाइफ जैकेट उपलब्ध कराई जाएगी और प्रशिक्षित स्टाफ नाव पर तैनात रहेगा।

पर्यटन निगम का भी भरेगा खजाना

उधर, मावठे में बोटिंग से पर्यटकों को नया अनुभव मिलेगा, वहीं पर्यटन निगम का खजाना भी भरेगा। फर्म की ओर से सालाना पर्यटन निगम को करीब 3 करोड़ रुपए का राजस्व मिलेगा। आगामी पांच साल में यह आय 15 करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। निगम अधिकारियों के अनुसार, वाटर टूरिज्म के लिहाज से मावठे में बोटिंग से सबसे ज्यादा राजस्व मिलने की संभावना है।

सुबह 7 से शाम 7 बजे तक कर बोटिंग

मावठे में पहले फेज में चुनिंदा बोट शुरू की गई है। दूसरे फेज में इलेक्ट्रिक लग्जरी स्पीड बोट शुरू होगी। राजस्थानी हेरिटेज लुक में तेयार हो रही बोट में एक बार में 30 पर्यटक बैठ सकेंगे। इस बोट के आगे का हिस्सा मोर की तरह दिखेगा, जबकि साइड के हिस्सों को हेरिटेज लुक में डिजाइन किया गया है। इसमें प्रति भारतीय सैलानी की टिकट 800 रुपए होगी, जबकि विदेशी सैलानी की 1600 रुपए होगी। सभी बोट में 3 साल तक के बच्चे फ्री होंगे। 3 से 8 साल तक के बच्चों की हाफ टिकट लेनी होगी।

ये भी पढ़ें

Rajasthan: मौसम का 14–15 मार्च को यू-टर्न; आंधी-बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट, 5 जिलों में हीटवेव की चेतावनी
जयपुर
राजस्थान में 14–15 मार्च को बारिश का अलर्ट, पत्रिका फोटो

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

10 Mar 2026 01:21 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / जयपुर में वाटर ​टूरिज्म का नया ट्रेंड, मावठे में बोटिंग शुरू, पर्यटक उठा रहे स्पीड बो​ट का लुत्फ

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

वैश्विक व्यवस्था बनाम ताकत: खतरनाक मोड़ पर दुनिया

ओपिनियन

प्रारंभिक कक्षाओं से ही मानसिक स्वास्थ्य को अनिवार्य विषय बनाएं

ओपिनियन

Rajasthan Bomb Threat: जोधपुर, सीकर सहित 7 जिलों में पासपोर्ट-पोस्ट ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी, मचा हड़कंप, खाली कराए परिसर

Rajasthan Bomb Threat
जयपुर

सूचनाओं पर व्यक्तिगत-सामूहिक स्वामित्व खतरे में!

ओपिनियन

Rajasthan Diwas : 5 दिन के ‘मेगा सेलेब्रेशन’ का प्लान फाइनल, जयपुर में नहीं- इस बार यहां होगा मुख्य समारोह, देखें पूरा शेड्यूल

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.