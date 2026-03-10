Rajasthan Diwas : 5 दिन के ‘मेगा सेलेब्रेशन’ का प्लान फाइनल, जयपुर में नहीं- इस बार यहां होगा मुख्य समारोह, देखें पूरा शेड्यूल

राजस्थान की समृद्ध संस्कृति, अदम्य साहस और आधुनिक विकास के संगम को प्रदर्शित करने के लिए इस साल 'राजस्थान दिवस' समारोह पर सरकारी जलसा बेहद खास होने वाला है। समारोह के तहत प्रदेशभर में 15 से 19 मार्च तक विकसित राजस्थान रन, सांस्कृतिक कार्यक्रम, क्विज सहित विविध कार्यक्रम होंगे। 18 मार्च को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा महाआरती करेंगे।
जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा 15 मार्च को राज्य स्तरीय विकसित राजस्थान रन का फ्लैग ऑफ किया जाना प्रस्तावित है। राजस्थान दिवस के अवसर पर सभी राजकीय कार्यालय एवं भवन भी रोशनी से जगमगायेंगे। मुख्य समारोह 19 मार्च को जालौर में होगा।
उत्सव की शुरुआत 15 मार्च को जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा 'विकसित राजस्थान रन' को हरी झंडी दिखाने के साथ होगी।
16 मार्च का दिन आदिवासियों के कुंभ 'बेणेश्वर धाम' (बांसवाड़ा) को समर्पित होगा।
17 मार्च को प्रदेश के युवाओं के सपनों को उड़ान दी जाएगी।
18 मार्च का दिन आध्यात्मिक और आर्थिक मजबूती का संगम होगा।
समारोह का समापन 19 मार्च को जालोर में आयोजित मुख्य कार्यक्रम के साथ होगा।
