Rajasthan: मौसम का 14–15 मार्च को यू-टर्न; आंधी-बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट, 5 जिलों में हीटवेव की चेतावनी

जयपुर में सामान्यता मार्च माह में अधिकतम तापमान 40 डिग्री से कम रहता है लेकिन बीते 3 साल बाद फिर से पारे ने रफ्तार पकड़ ली है और अब तापमान 38 डिग्री तक दर्ज होने लगा है। बीते 10 वर्ष में जयपुर शहर का अधिकतम तापमान 5 बार 40 डिग्री या उससे अधिक दर्ज हो चुका है। लेकिन इस बार एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम सक्रिय होने और पश्चिमी विक्षोभों की कम आवाजाही ने मार्च के महीने में ही भीषण गर्मी का असर लोगों को महसूस होने लगा है।